Официальная касса России: cтрах и шпионаж

Лучшей официальной новинкой стал хоррор «Возвращение в Сайлент Хилл»

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 326 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, на текущий момент во главе с голливудским блокбастером АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ. По сравнению с прошлой неделей цифры сократились на 32%. Общая выручка в теневом прокате с начала года достигла уже 806 млн рублей.

ЧЕБУРАШКА 2 потерял от сборов прошлой недели 41,7%. Это более заметное падение, чем у первого фильма на том же сроке (-13,3%). Суммарные сборы сказки достигли 5,703 млрд рублей. Это на 12% больше сборов первой части (5,092 млрд после четвертого уикенда). А по числу проданных билетов релиз 2023 года опережает сиквел на 33%: 16,506 млн зрителей против 11,044 млн. На сегодняшний день картина с Сергеем Гармашем и Полиной Максимовой по посещаемости занимает пятое место среди самых успешных релизов в российском прокате. Позади остался КОРОЛЬ ЛЕВ (10,9 млн проданных билетов).

Хоррор ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ стартовал с третьей строчки, заработав 179 млн рублей за первые выходные. Экранизация игры привлекла в кинозалы 338 тысяч зрителей, оставив позади цифры СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (122 млн рублей и 282 тысячи зрителей). По числу проданных билетов выше показатели были в 2021 году у триллера ВРЕМЯ (490 тысяч) М.Найта Шьямалана, а по сборам – у второй части ОНО (561 млн рублей) в 2019-м. Новинка превзошла предыдущие части франшизы САЙЛЕНТ ХИЛЛ по деньгам (43,4 млн в 2006 году и 158 млн в 2012-м), но уступила второй части по числу зрителей (576 тысяч).

Директор кинопрокатного отдела «Вольги» Александр Сычев поблагодарил партнеров, которые помогли фильму выступить по верхней планке ожиданий, и отдельно отметил работу маркетинга с аудиторией: «Я думаю, нам удалось очень удачно совместить в рамках промокампании два разнонаправленных вектора – с одной стороны, мы высветили уникальность ВОЗВРАЩЕНИЯ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ, его отличность от любого другого кинематографического опыта. С другой, сыграли на узнаваемости бренда, образного ряда, если угодно – географии и сеттинга этого города».

Великолепно в прокате держится другой релиз «Вольги», ГОРНИЧНАЯ, заработавший 168 млн рублей и прибавивший на третьей неделе 26,2%. Динамика похожа на работу осеннего хита ДРАКУЛА (+27,5% после третьего уикенда). Сборы ленты с Сидни Суини и Амандой Сайфред выросли до 568 млн рублей, а число зрителей до 949 тысяч. По обоим показателям триллер превосходит уже упомянутый проект Люка Бессона (444 млн рублей и 843 тысячи зрителей). Растет также и средняя посещаемость. В выходные она составила 41 человек на сеанс против 32 на прошлой неделе.

Пятое место заняла российская новинка ЛЕВША. Приключенческий фильм освоил за стартовые выходные 128 млн рублей и привлек на сеансы 269 тысяч зрителей, но уступил показателям недавних аналогов ВОЛЧОК (155 млн рублей и 344 тысячи зрителей) и КРАСНЫЙ ШЕЛК (196 млн рублей и 410 тысяч зрителей).

Генеральный продюсер фильма Владимир Пермяков отметил и высокий интерес публики, и экспериментальную составляющую проекта, которая влияла на его продвижение: «Будучи подростково-семейным релизом возрастной категории 12+ ЛЕВША выделялся на фоне остальных конкурентов интересным и новым для рынка сочетанием формы и содержания. C точки зрения формы наша картина говорит с юным зрителем на понятном для него языке комикса. Если же говорить про содержание, то ЛЕВША сделан в нашем культурном коде, на универсальном и понятном киноязыке детского советского кинематографа, где яркость и, если можно так выразиться, «плакатность» изображения всегда соседствовала с понятной драматургической конструкцией, без новомодных пост-модерновых «наворотов» и акцентом на важные человеческие ценности: любовь, поддержку, верность, дружбу, милосердие».

На шестом и седьмом местах продолжают борьбу ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО. Обе картины потеряли по 46,3%. Фильм с участием анимированных Матроскина и Шарика заработал суммарно 2,356 млрд рублей. Это позволило ему войти в десятку самых успешных российских картин, оставив позади МАСТЕРА И МАРГАРИТУ (2,330 млрд рублей). На двенадцатой строчке расположилась картина Игоря Волошина, которая с суммой 2,327 млрд рублей потеснила Т-34 (2,274 млрд).

С минимальной потерей в 14,3% продолжает работать драмеди МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ. Фильм с Тимоти Шаламе увеличил свою кассу до 155 млн рублей, а его сеансы посетили 240 тысяч человек. Претендент на «Оскар» 2026 года опережает график ближайшего аналога по наградному сезону АНОРА (114 млн рублей и 222 тысячи зрителей после второго уикенда). Средняя посещаемость проекта на сеанс выросла с 22 зрителей до 29.

Девятое место занял мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ. Пять уикендов принесли проекту студии «Мельница» и Кинокомпании СТВ 552 млн рублей и 1,269 млн зрителей. По числу проданных билетов новая часть станет самой слабой во франшизе, проиграв ленте ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (1,538 млн человек), выходившей в 2021 году.

Замкнул десятку финский мультфильм ФЛИБУБУ со сборами в 3,9 млн рублей. История приключений подростка и его инопланетного друга уступила похожим релизам ГОСТЬЯ ИЗ КОСМОСА (5,8 млн) и ДЖАМБО И МАЛЕНЬКОЕ ПРИВИДЕНИЕ (4,1 млн).

Также в прокат вышли боевик СЕЗОН ОХОТЫ с Мэлом Гибсоном (13-е место, 1,9 млн рублей и 3,6 тысячи зрителей), серией предпремьерных показов отметился победитель фестиваля «Маяк» ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА (15-е место, 1,3 млн рублей, 1,8 тысячи зрителей), перевыпуск классического аниме Мамору Осии ЯЙЦО АНГЕЛА (18-е место, 1,1 млн рублей и 2,1 тысяча зрителей) и лауреат Каннского кинофестиваля ВОСКРЕШЕНИЕ (20-е место, 1 млн рублей и 1,8 тысяча зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 1,219 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,343 млрд. Это на 9,4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 91,1% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокат вышел римейк ХОЛОП. ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК.

Фото: кадр из фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ В САЙЛЕНТ ХИЛЛ

28.01.2026 Автор: Вероника Cкурихина

