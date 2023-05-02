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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 4–7 мая 2023 года

Знаменитости, лошади, солдаты и другие

На статус главной новинки недели претендует в первую очередь российская комедия ЮРА ДВОРНИК (CRP). У картины низкое конкурентное окружение, а в ее основе – реальная духоподъемная история, что в сочетании с фактором расширенного уикенда вполне может обеспечить ей сборы на уровне лент ДИКАЯ (25,2 млн рублей) или БЫТЬ (46,3 млн).

Как на семейную публику, так и на поклонников таланта Джеки Чана рассчитывает КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ (AK). Судя по трейлеру, новинка активно использует комедийные элементы, что должно особенно понравиться целевой аудитории. В качестве референсов в данном случае можно вспомнить проекты ПСЫ ПОД ПРИКРЫТИЕМ (25,8 млн) и ОТПЕТЫЕ НАПАРНИКИ (20 млн).

За внимание любителей хорроров будут бороться два релиза. Новый фильм Ари Астера ВСЕ СТРАХИ БО (VLG) с Хоакином Фениксом в главной роли обладает высокой событийностью, но не очень однозначными отзывами с первых показов. Его ориентиры – это МАЯК (15,7 млн) и СОЛНЦЕСТОЯНИЕ (18,2 млн). В категорию арт-хоррора метит и получивший отличную прессу австрийский АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (EXP). В качестве референсов в данном случае можно назвать картины ВИЗИТ (18,8 млн) и АСТРАЛ: НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ (20,1 млн).

К близящемуся Дню Победы прокатчики приготовили проект ПОМИЛОВАНИЕ (NKI). Несмотря на свой региональный статус, картина обладает качественной картинкой и на старте должна уверенно опережать удививших многих в свое время СЕСТРЕНОК (3,2 млн).

Также зрители смогут посмотреть исторический боевик БАНДЫ ПАРИЖА (CPF), фантастику МИССИЯ «НЛО» (NMG/RUR), боевик МИССИЯ АССАСИНА (GF), фильм ужасов НЕ ДЫШИ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (MVK), мультфильм НОВЫЕ БОГИ: ЯН ЦЗЯНЬ (BSD) и приключения СОКРОВИЩА ПАРТИЗАНСКОГО ЛЕСА (KNLG).

02.05.2023 Автор: Максим Острый

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