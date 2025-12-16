Обзор новинок проката на уикенде 18–21 декабря

Главной новинкой недели станет уже двенадцатая по счету часть новогодней франшизы ЕЛКИ (NMG). На экран вернулись ключевые персонажи прошлогодней серии-миллиардера, а к ним присоединились молодые популярные актеры, которых публика знает, в первую очередь, по нашумевшим сериалам. Кассовыми ориентирами могут служить стартовые показатели последних двух частей, которые выпускал тот же прокатчик: ЕЛКИ 11 (154 млн рублей и 344 тысячи зрителей за первый уикенд) и ЕЛКИ 10 (112 млн рублей и 326 тысяч зрителей на старте).

Альтернативной сказкой для взрослых станет фэнтези-боевик ПОЙМАТЬ МОНСТРА (AK). Новинка соединяет в себе элементы комикса, экшна, фэнтезийной реальности и историю глазами ребенка, что делает ее особенно красочной. Из плюсов картины – Мадс Миккельсен в главной роли и духовная близость культовому ЛЕОНУ. Ближайшими аналогами по сборам видятся фэнтези В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (39,7 млн рублей и 78 тысяч зрителей после первых выходных) и приключения с элементами хоррора КЛАУСТРОФОБЫ 2: ЛИГА ВЫЖИВШИХ (58,6 млн рублей и 191 тысяча зрителей на старте).

Мелодрама с элементами фантастики ВЕЧНОСТЬ (VLG) поборется за внимание как своей основной целевой аудитории – женской, так и за интерес поклонников продукции киностудии A24. У ленты привлекательный актерский состав – Элизабет Олсен, Майлз Теллер и Каллем Тернер, – необычные обстоятельства и приятный визуал. Кассовыми референсами служат более фантастичные и боевые ВОСПОМИНАНИЯ (50,4 млн рублей и 153 тысячи зрителей по результатам первого уикенда) и более реалистичное МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (38,1 млн рублей и 112 тысяч зрителей на старте).

Самым необычным предложением среди новинок станет британская комедия ФЭКХЕМ-ХОЛЛ (PRD). Кэтрин Уотерсон, Дэмиэн Льюис, Томасин Маккензи и Том Фелтон разыгрывают классический авантюрный английский детектив, но с непривычным абсурдистим подходом. Ближайшими референсами для представителя такого редкого жанра видятся легендарные РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ (6,4 млн рублей и 22 тысячи зрителей после первых выходных) 2015 года и жанрово схожее МОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ (3,9 млн рублей и 7 тысяч зрителей на старте).

Особым предложением для гиков станет перевыпуск ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА (AOF), сопровождающийся рядом спецпоказов. Кроме того, на 18 декабря переместился старт сказочного фильма для всей семьи СНЕГОВИК (NKI), о котором БК писал на прошлой неделе.

Также в прокат выйдут китайское фэнтези АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА (WP) и аниме ВОЛЧЬИ ДЕТИ АМЭ И ЮКИ (EXP).

В пиратском сегменте главным предложением останется мультфильм ЗВЕРОПОЛИС 2.

