Объем рекламного рынка в России к концу 2021 года увеличится до 581 млрд рублей

Согласно прогнозам, в сравнении с 2019-м рост составит 17%

Рекламная группа GroupM опубликовала прогноз по объему рынка рекламы в России по итогам 2021 года, сообщает «Коммерсант». Согласно экспертным оценкам, рекламный рынок вырастет по сравнению с 2020 годом на 21%, до 581 млрд рублей. Это станет рекордом за всю историю наблюдений. Рост к докризисному 2019 году составит 17%.

Такой прогноз оказался существенно выше прежних ожиданий GroupM. В феврале компания говорила о росте на 5%, в июне — на 13%.

Тенденция роста будет поддержана за счет продаж интернет- и ТВ-рекламы. Объем рынка рекламы в интернете к концу текущего года достигнет 319,2 млрд. Это на 30% превысит докризисный уровень 2019 года (244,3 млрд) и на 22% — показатель 2020 года (260,6 млрд). Рынок телевизионной рекламы должен остановиться на отметке в 195 млрд. Это на 11% превышает объемы продаж 2019 года (165 млрд), и на 15% — продажи 2020-го (169 млрд).

Что касается других сегментов рекламного рынка, то наружная реклама может вернуться к объему 2019 года после проседания из-за локдаунов, а вот пресса и радио рискуют не восстановить рекламные доходы ни в этом году, ни в следующем.

Ожидается, что в следующем году рынки интернет- и ТВ-рекламы достигнут новых рекордных показателей — 378,8 млрд и 219,7 млрд соответственно. «С точки зрения категорий основными драйверами роста продолжают быть финансовые и онлайн-сервисы, ритейл и экосистемы», — пояснила гендиректор GroupM в России Мария Колосова.

В 2022 году, по прогнозам GroupM, весь рынок вырастет на 16%, а затем ежегодно будет увеличиваться на 6–9%, достигнув 830–840 млрд рублей в 2025 году.

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