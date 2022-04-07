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Олег Березин спрогнозировал развитие кинопроката России в условиях санкций

Автор: БК

7 апреля 2022

Действующий глава Ассоциации владельцев кинотеатров высказался в телеграм-канале БК

Действующий глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Олег Березин в комментариях в telegram-канале БК озвучил личный прогноз о том, как будет развиваться ситуация, сложившаяся в отечественной киноиндустрии после ухода голливудских студий-мейджоров.

По словам Березина, голливудские релизы «не пустят» обратно на российский рынок. Возможны исключения для десятка фильмов в год с предварительным отсмотром, редактированием и назначением даты релиза для поддержки экономики кинотеатров.  По мнению главы АВК, у государства нет желания на 100% за счет бюджетных средств содержать рынок. Иными словами, действующий глава АВК фактически предсказал переход к китайской модели кинопроката с квотами на зарубежный кинематограф.

Кроме того, Березин считает, что на продюсеров со стороны государства будет увеличено давление в связи с новой политикой стимулирования «за результат». «Рано (или поздно) продюсеры начнут производить фильмы интересные массовому зрителю кинотеатров. При правильной «накачке» продюсеров создание таких фильмов возможно. Тем и сюжетов вне политики — выше крыши, а массовый российский зритель жаждет таких фильмов», — отметил глава Ассоциации.

Как считает Березин, китайские и индийские фильмы в России «не взлетят» массово из-за отличий менталитетов. В качестве примера глава АВК приводит якутское кино, которое смотрят и любят, но при этом у него очень скромные сборы в масштабах страны.

Доминирование отечественного кинл, по мнению Березина, не означает, что кинотеатры будут стоять пустыми. Это вполне привести к увеличению посещаемости: «Телеканалы наглядно демонстрируют, что рейтинги возможны и на отечественном контенте, и это основа развития рынка». 

Глава АВК также считает, что неизбежен дефицит технологий в производстве и в кинопоказе. Возможно, добавляет он, спрос на технологии, породит предложение. В частности,  может появиться легальный сегмент кинотеатров, которые будут базироваться не на DCI-технологиях.

27 февраля Олег Березин принял решение сложить с себя полномочия председателя Ассоциации владельцев кинотеатров. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. С того же дня Березин не представляет позицию АВК в различных инстанциях, экспертных советах, рабочих группах и в СМИ. При этом он продолжит исполнять все обязанности главы до передачи полномочий новому председателю АВК. Избрание нового главы состоится на собрании ассоциации в июне 2022 года.

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