«Амедиатека» рассказала о новинках октября

«Наследники», «Трансформеры», а также множество новых и знакомых сериалов

• С 4 октября – документальный мини-сериал «Нуклеарная семья»

Режиссер Ри Руссо-Янг («Соболезную вашей утрате», «Матрица времени») обращается к собственному прошлому, чтобы исследовать важные трансформации института семьи. Руссо и ее сестру вырастили две матери-лесбиянки. У девочек было прекрасное детство, пока благополучию их семьи не стал угрожать неожиданный судебный иск. В документальном проекте «Нуклеарная семья» Руссо можно проследить, какой сложный путь пришлось пройти тем, кто не вписывался в консервативные рамки – только ради того, чтобы иметь право на простое человеческое счастье.

• С 8 октября – «Призраки» (Ghosts, 1-й сезон)

Американский ремейк одноименного британского сериала, который впервые вышел в эфир в 2019 году. Комедия о Саманте (Роуз Макивер) и Джее (Уткарш Амбудкар), веселой внештатной журналистке и начинающем шеф-поваре из города, которые бросают на ветер деньги, решив превратить огромное унаследованное загородное поместье в мини-отель. Они обнаруживают, что в нем обитает множество духов умерших в прошлом жителей, для которых это место всегда являлось их домом. Герои сталкиваются с настоящей сплоченной командой ушедших душ, в которую входят дерзкий лаунж-певец эпохи сухого закона, напыщенный милиционер 1700-х, хиппи 60-х, увлекающийся галлюциногенами, чрезмерно оптимистичный командир отряда скаутов 80-х, одержимый треской исследователь викингов из 1009 года, ловкий финансовый братан 90-х, саркастичный и остроумный уроженец 1500-х годов и светская женщина и жена барона-разбойника 1800-х годов, который является предком Саманты, и это лишь некоторые из них. Духи обеспокоены суматохой в связи с ремонтом в их доме, но это ничто, когда они понимают, что Саманта – первый живой человек, который может их видеть и слышать.

• С 12 октября – «Мы здесь» (2-й сезон)

Сериал, номинированный в этом году на премию «Эмми», возвращается со вторым сезоном. Как и прежде, вместе с сюжетом мы следуем за известными трансвеститами Бобом (The Drag Queen), Юрикой О'Харой и Шангелой. Они продолжают свое путешествие, распространяя любовь и связь по всей Америке в маленьких городках с помощью искусства трансвестизма. Королевы набирают местных жителей для участия в шоу только на одну ночь и вдохновляют своих «дочерей» на самовыражение их подлинной сущности перед своими семьями, друзьями и сообществами.

• С 15 октября – «Виновная сторона» (1-й сезон)

Мрачная комедия с Кейт Бекинсейл в главной роли (в роли Бет Бейкер), дискредитированной журналистки. Пытаясь спасти свою карьеру, Бет цепляется за историю молодой матери, приговоренной к пожизненному заключению за нанесение увечий и убийства своего мужа. Преступление, которое, как она утверждает, она не совершала. Пытаясь докопаться до истины, Бет оказывается в тупике, борясь с контрабандистами оружия из Колорадо, культурой наживки, унынием брака и своим собственным запятнанным прошлым.

• С 15 октября – «Кобра: Кибервойна» (2-й сезон)

После прожитых политических бурь премьер-министр Роберт Сазерленд пытается направить страну по более ровному пути. Ему, как всегда, помогает его верный начальник штаба Анна Маршалл вместе с командой преданных советников. Однако убийство на британской территории развязывает цепь событий, которые грозят перерасти в кризис, намного серьезнее, чем тот, из которого недавно вышла страна. Невидимый глобальный враг, не играющий по правилам и действующий за пределами национальных границ, стремится к уничтожению, оставляя целую страну неуверенной в том, кто друг, а кто враг.

• С 18 октября – «Наследники» (3-й сезон)

После долгого перерыва «Наследники» снова с нами. Продолжение остросюжетной драмы, завоевавшей «Эмми» и «Золотой глобус», интригует звездными прибавлениями в актерском составе: мы увидим Александра Скарсгарда и Эдриана Броуди, а также Дарью Некрасову (актрису, режиссера и одну из создательниц популярного подкаста Red Scare). Третий сезон сериала покажет Логана Роя (Брайан Кокс) в напряженном положении. Все попытки обезопасить финансовое положение и сохранить семью лишь накалили обстановку. Кажется, корпоративная борьба рискует превратиться в настоящую войну, где родственники явно не будут жалеть друг друга.

• С 18 октября – «Кайфтаун» (2-й сезон)

Во втором сезоне идеальное лето в бухте Кейп-Код сталкивается с реальностью межсезонья. Джеки Куинонс, осуществившая свою мечту стать настоящим полицейским, стремится сделать что-то хорошее и важное в этом мире. Джеки оказывается втянута в криминальную волну смертоносного карфентанила, распространившегося по всей бухте Кейп, сосредоточившись на том, чтобы уничтожить наркоторговца Фрэнки Куэваса, которого Джеки считает ответственным за смерть ее лучшего друга Джуниора. Сюжет выходит на новый уровень насилия и хаоса, когда к делу Фрэнки присоединяется его двоюродный брат Хорхе. Работая с офицером Рэем Абруццо, уволенным из полиции и погрязшим в депрессии, Джеки находит нового партнера и так же, как и она, единственную другую женщину в полиции – Лесли. Несмотря на все это, Джеки должна пройти по канату трезвости, изо всех сил стараясь удержаться над океаном тайн, предательства, стыда и неудач своего прошлого.

• С 25 октября – «Белая ворона» (5-й сезон)

«Белая ворона» прощается со зрителями. Пятый сезон сериала стал последним для огненного проекта Иссы Рэй. Главной героине предстоит окончательно разобраться в отношениях со своей лучшей подругой и навести порядок в личной жизни. Хорошая новость для преданных фанатов и фанаток сериала: о съемках финального сезона выйдет отдельный документальный фильм.

• В октябре – «Умерь свой энтузиазм» (11-й сезон)

Первоначально дебютировав на канале HBO в 2001 году и представив на сегодняшний день 100 эпизодов, соавтор сериала Сайнфелд» Ларри Дэвид предстает в образе самого себя в беспощадном, но ироничном описании его вымышленной жизни. Комедийный сериал продолжает доказывать, казалось бы, тривиальные детали нашей повседневной жизни – чашка холодного кофе, испачканная рубашка, пропавшая зубная щетка могут вызвать цепочку несчастий с веселым эффектом.

• С 26 октября – «4400» (1-й сезон)

За последнее столетие 4400 человек, которых не замечали и недооценивали, бесследно исчезли с лица планеты. Ночью по необъяснимой причине все они в одно мгновение вернулись в Детройт, штат Мичиган, не постарев ни на день и не помня, что с ними случилось. В то время как правительство стремится понять это явление, проанализировать потенциальную угрозу и изложить историю, чуткий социальный работник (Джозеф Дэвид-Джонс) и закаленный сотрудник исправительных учреждений (Ирен Роуч) входят в число государственных служащих, призванных иметь дело со сверхъестественными беженцами. Эти невольные 4400 путешественников во времени должны смириться со своей невозможной новой реальностью, в особенности с тем фактом, что их вернули с несколькими улучшениями, и с возрастающей вероятностью того, что их вернули сейчас по причине, которую они только начинают понимать. Сюжет, основанный на оригинальном телесериале, созданном Скоттом Питерсом и Рене Эчеваррией.

• В октябре – «Темпл» (2-й сезон)

Совсем скоро мы увидим второй сезон, и на этот раз Дэниел попал в еще более серьезную беду. В первом сезоне ради спасения своей жены Бет он открывает незаконную клинику под станцией метро «Темпл». Но теперь все рушится, когда Бет выходит из комы и требует ответов. Ева хочет знать, почему ее родители лгали ей, Ли объединяет усилия с харизматичным активистом, а Анна отчаянно пытается извлечь что-то положительное из ситуации, даже если это означает заманивать пациентов в бункер для некоторых незаконных испытаний.

• С 29 октября – «Уокер» (2-й сезон)

На протяжении всего первого сезона «Уокера» Корделл (Джаред Падалеки) выполнял миссию по выяснению того, кто на самом деле стоит за убийством его жены. Начиная со второго сезона, у Корделла и Мики появляется новый враг в преступном синдикате Дель Рио. Чтобы попытаться уничтожить синдикат изнутри, капитан Джеймс просит Мики работать в банде под прикрытием, в то время как Корделл вынужден сидеть в стороне, так как он – главная мишень синдиката.

• С 29 октября – «Личная жизнь» (2-й сезон)

Второй сезон антологии романтической комедии посвящен герою Маркусу Уоткинсу (Уильяму Джексону Харперу – номинанту на премию «Эмми» и исполнительному продюсеру), когда он выходит из многолетних отношений с женщиной, которая, как он думал, станет его партнером на всю жизнь. Он снова погрузился в поиски романтического удовлетворения, которое, как ему казалось, он уже нашел.

Также в октябре в «Амедиатеке»:

HBO Max

• «Пусть говорят» (1-й сезон) – в октябре

• «11.22.63» (1-й сезон) – 1 октября

• «Поколение аферистов» (1-й сезон) – 1 октября

CBS

• «Декстер» (1–8 сезоны) – 1 октября

• В ПОИСКАХ АЛЯСКИ – 19 октября

• «Рэй Донован» (6-й сезон) – 29 октября

Paramount – 1 октября

• БАМБЛБИ

• ТРАНСФОРМЕРЫ

• ТРАНСФОРМЕРЫ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ

• ТРАНСФОРМЕРЫ 3: ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ

• ТРАНСФОРМЕРЫ: МЕСТЬ ПАДШИХ

• ТРАНСФОРМЕРЫ: ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ

• ИНДИАНА ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА – 27 октября

• ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД – 27 октября

• ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ – 27 октября

• ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА – 27 октября

Sony – 17 октября

• ZОМБИЛЭНД: КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ

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