АВК призвала дистрибьюторов отказаться от ультиматумов и изменить распределение бокс-офиса

Ассоциация разработала новые правила взаимодействия с российскими прокатчиками

Ассоциация владельцев кинотеатров предложила ввести новые правила взаимодействия с дистрибьюторами на период отсутствия мейджоров, а именно отказаться прокатчикам от ультиматумов и изменить распределение прокатной платы (в определенных случаях). Взамен кинотеатры готовы включить на максимум свои собственные каналы коммуникации со зрителем, чтобы до кинотеатральной аудитории доходило как можно больше информации о предстоящих премьерах. Предложения АВК зафиксированы в двух документах, которые есть в распоряжении БК.

«Ввиду возникших сложностей на рынке кинопоказа Ассоциацией владельцев кинотеатров было принято решение о создании антикризисного комитета. В его задачи входит выстраивание максимально эффективного взаимодействия с теми дистрибьюторами, которые продолжили работать на рынке России на период приостановки деятельности голливудских студий. Участники комитета готовы всячески содействовать прокатчикам в восстановлении разрушенных b2c-цепочек и приложить все возможные усилия по максимально эффективному продвижению предстоящих релизов через собственные каналы коммуникации со зрителем. Развитием данных каналов кинотеатры занимались всегда, но по причине возникших осложнений с донесением до зрителей информации о новых фильмах актуальность внутрикинотеатральной рекламы возросла как никогда. Необходимые изменения условий работы и подходов взаимодействия между игроками рынка и отражены в прилагаемых документах», – поведал гендир ComScore в России / член Ассоциации АВК Роман Исаев в комментарии БК.

В основном документе, опубликованном членами АВК, кинотеатры предлагают отказаться прокатчикам от ультиматумов при обсуждении росписи и настаивают на смягчении требований при обсуждении погашения задолженностей прокатной платы. Изменение распределения бокс-офиса предлагается ввести в отношении не всех релизов, но только перевыпусков фильмов, изначально выходивших в кинотеатральный прокат до 1 февраля 2022 года. Соотношение платы предлагается изменить на 70 на 30 в пользу демонстраторов, причем Федеральные сети – участники АВК – взаимодействуют с прокатчиками в рамках собственных договоренностей.

Координатором процесса по усилению рекламных мощностей кинотеатров назначен Александр Коваль (сеть «Люмен-Фильм»). В группу АВК по взаимодействию с прокатчиками вошли Алексей Ворожцов, Роман Исаев, Анатолий Кузьменко, Алексей Сидоров, Наталья Фазлыева, Кирилл Федоров.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров запросила у правительства на поддержку кинотеатров помощь в размере 4,2 млрд рублей.

С полными версиями обоих документов АВК смогут ознакомиться все подписчики электронной рассылки БК, которая станет доступна сегодня вечером.

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