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Берлинский кинофестиваль объявил даты проведения в 2025 году

Автор: Илья Кувшинов

5 марта 2024

Смотр пройдет с 13 по 23 февраля

Стали известны даты проведения 75-го Берлинского международного кинофестиваля. Смотр пройдет с 13 по 23 февраля 2025 года.

Это будет первый Берлинале для нового художественного руководителя смотра Триши Таттл, которая ранее занимала аналогичный пост на Лондонском кинофестивале (BFI London Film Festival). Она была назначена на должность в прошлом году.

Напомним, что главную награду в Берлине в этом году получила документальная лента ДАГОМЕЯ Мати Диоп. Подробнее об итогах фестиваля можно прочитать в большом материале БК.

Фото: официальный сейт Берлинского кинофестиваля

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