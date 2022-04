Universal провела презентацию на конвенте CinemaCon-2022

Динозавры, миньоны и авторские хорроры

Universal представила на CinemaCon, пожалуй, самый разнообразный мейджорский пакет фильмов на ближайшие месяцы, в котором нашлось место и авторским хоррорам, и комедиям, и крупным блокбастерам. Студия вернулась к идее прошлого года, когда проекты вместе со звездами представляли самые обычные сотрудники кинотеатров, чтобы продемонстрировать единение всей отрасли в трудные времена.

Первой на сцену вышла глава Universal Motion Picture Entertainment Group Донна Лэнгли. Вслед за другими топ-менеджерами она повторила мантру про важность кинотеатрального проката для бизнеса студий, но в отличие от других обратила это в шутку. Следом за Лэнгли на сцену вышел руководитель отдела домашней дистрибуции Джим Орр. По его мнению, интерес к большому кино у зрителей поддерживают интересные личные истории и оригинальные идеи. Орр отметил, что в этом году Universal запланировала к выходу аж 25 фильмов, что больше, чем у любой другой студии в году.

Первым был представлен новый хоррор Джордана Пила НЕТ. Режиссер представил свою новую работу вместе с Энтони Файксом, темнокожим владельцем кинотеатра из Балтимора. Фильм без представлен без особой конкретики – триллеры Пила всегда выходят на экраны в атмосфере таинственности.

Следующей на сцене появилась Джейми Ли Кертис, чтобы представить третью часть обновленного ХЭЛЛОУИНА. Она назвала предстоящий триквел «последней битвой Лори Строуд». Джейми Ли Кертис отметила, что многие приходят в кино за чувством единения, которое возникает у людей, сидящих в темноте кинозала. В качестве примера фильма, вызывающего подобный эффект у зрителей, она назвала свой последний проект ВСЕ ВЕЗДЕ И СРАЗУ, идущий в том числе и на российских экранах.

Звезда фильма ПРОЧЬ Эллисон Уильямс представила новый фантастический хоррор студии Blumhouse M3GAN. В мире фильма используются специальные андройды, созданные в виде детей, которые помогают уже реальным детям не испытывать одиночества. Один из таких роботов с внешностью девочки поначалу становится полноценным членом семьи у главных героев, однако начинает вести себя странно и постепенно выходит из-под контроля. Эллисон Уильямс призналась, что удивлена своему участию в этом проекте, так как сама она не смотрит столь страшные фильмы.

Идрис Эльба сыграл главную роль в фильме BEAST, в котором его герой ради защиты семьи сходится в схватке с неким существом, похожим на большого льва.

EASTER SUNDAY – комедия с известным заокеанским комиком Джо Коем, наследующая традициям жанровых хитов МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА и БЕЗУМНО БОГАТЫЕ АЗИАТЫ. Фильм рассказывает о большой семье, которая собирается в пасхальное воскресенье за общим столом. Это оказывается не лучшей идеей: тлеющие конфликты между родственниками вспыхивают с новой силой.

Еще одна комедия в пакете Universal – TICKET TO PARADISE с участием Джулии Робертс и Джорджа Клуни. Забавно, но данный ромком представляет собой реалистичную вариацию фантастической комедии Алексея Нужного ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО. По сюжету фильма, разведенная пара вынуждена вновь встретиться и отправиться на Бали, чтобы помешать свадьбе собственной дочери. Ведь иначе она повторит их ошибку 25-летней давности – свяжет себя узами брака с первым встречным.

Также профессиональной публике были продемонстрированы материалы по амбициозным проектам МИНЬОНЫ: ГРЮВИТАЦИЯ, КОТ В САПОГАХ 2, THE LAST VOYAGE OF THE DEMETER, BROS и SHE SAID. Главным тентполом студии по-прежнему выступает третья часть МИРА ЮРСКОГО ПЕРИОДА, которая была представлена звездой первых двух оригинальных фильмов Джеффом Гольдблюмом и перенявшей у него эстафету в новой трилогии Брайс Даллас Ховард. Блокбастер выходит на североамериканские экраны 10 июня.

Руководитель отдела дистрибуции Focus Features Лиза Баннелл презентовала продукцию специализированного лейбла студии. В данном сегменте флагманским проектом выступает долгожданный сиквел АББАТСТВО ДАУНТОН 2, который выйдет в американских кинотеатрах 20 мая. Предполагается, что он еще больше вернет в кинозалы старшую аудиторию. Другие проекты студии еще дальше уходят в арт-мейнстрим. Среди них новая работа Джеймса Грея ARMAGEDDON TIME, мировая премьера которой состоится в конкурсе грядущего Каннского фестиваля, ретро-комедия MRS. HARRIS GOES TO PARIS по роману Пола Галлико, снятая совместно в домом Dior, и первый за 13 лет режиссерский проект режиссера драмы В СПАЛЬНЕ Тодда Филда TAR с участием Кейт Бланшетт. Последний фильм рассказывает о жизни Лидии Тар, первой в истории женщины-дирижера крупного немецкого оркестра, которую многие считают одним из величайших ныне живущих композиторов. Партитура к фильму написана оскароносной Хильдур Гуднадоттир, автором музыки к ДЖОКЕРУ и «Чернобылю».

