Кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард» объявил программу и жюри

В конкурсе смотра представлены новые фильмы Мишеля Гондри и Паоло Дженовезе

Стала известна программа и жюри 16-го международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и авангард», который пройдет в Оренбурге с 25 по 31 августа 2023 года.

В международном и российском конкурсе призы будут вручены в четырех номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса». В конкурсе короткого метра «Шаг» победитель определяется в одной номинации – «Лучший фильм».

Жюри международного конкурса:

Режиссер Вера Сторожева (Россия), председатель

Кинокритик Мохамед Сайед Абдель Рехим (Египет)

Режиссер, драматург Елена Турова (Беларусь)

Жюри открытого конкурса российского кино «Сплетенные параллели»:

Профессор Хонг Санг Ву (Южная Корея), председатель

Режиссер Куан Тхань (Вьетнам)

Актриса Ирина Климова (Россия)

Жюри конкурса короткого метра «Шаг»:

Журналист, главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Юлия Шампорова (Россия), председатель

Режиссер Вера Водынски (Россия)

Актер Марк Богатырев (Россия)

Международный конкурс:

ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ, режиссер Наталия Мещанинова (2023, Россия)

ВЫ ВИДЕЛИ ЭТУ ЖЕНЩИНУ?, режиссеры Мация Глушевич, Душан Зорич (2022, Хорватия/Сербия)

СВЕРХЧЕЛОВЕК, режиссер Сину Рамасами (2022, Индия)

ВТОРОЙ, режиссер Чанна Дешаприя Викраматантри (2022, Шри-Ланка)

ПОСРЕДНИКИ, режиссер Хирокадзу Корэ-эда (2022, Южная Корея)

БЕЛОЕ ПЛАСТИКОВОЕ НЕБО, режиссеры Тибор Баноцки, Шарлота Сабо (2023, Венгрия/Словакия)

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ МОЕЙ ЖИЗНИ, режиссер Паоло Дженовезе (2023, Италия)

ЗАПАХ ПОЛЫНИ, режиссер Айбек Даырбеков (2022, Кыргызстан)

КНИГА РЕШЕНИЙ, режиссер Мишель Гондри (2023, Франция)

БРАТЬЯ, режиссер Дархан Тулегенов (2022, Казахстан)

Открытый конкурс российского кино «Сплетенные параллели»:

УЗЛЫ, режиссер Олег Хамоков

ТУМАН, режиссер Наталия Гугуева

ТРОПА, режиссер Михаил Кулунаков

КРАЙ НАДЛОМЛЕННОЙ ЛУНЫ, режиссер Светлана Самошина

СТЕПЬ, режиссер Максим Акбаров

НАСЛЕДИЕ, режиссер Роман Михайлов

ДВА КАПИТАНА, режиссер Баир Уладаев

ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ, режиссер Стася Венкова

ФОРТУНА, режиссер Мухиддин Музаффар

ВЕРБЛЮЖЬЯ ДУГА, режиссер Виталий Суслин

Конкурс короткого метра «Шаг»:

ДУРОЧКА ТЫ, МАША, режиссер Светлана Горло

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, режиссер Оксана Синчугова,

ПОЛНЫЙ НОЛЬ, режиссер Юлия Сапонова

АДАМ, режиссер Евгений Маслобоев

ОТ ОДНОГО ЗАЙЦА, режиссер Глеб Кучинский

СТАРИКАМ ТУТ МЕСТО, режиссер Александр Гаврилов

ПЕЛАГЕЯ, режиссер Антон Хромов

ЖЕНЕЧКА, режиссер Саша Громова

МОЙ КАПИТАН, режиссер Павел Панфилов

БАРАН, режиссер Кирилл Иванов

С КЕМ РЯДОМ, режиссер Антонина Абрамова

БЕБИЯ, БАБУА, АНЗОРИК, Я И МАМА, режиссер Рауль Гейдаров

ВЕРНИТЕ МОЙ 2007, режиссер Максим Емельянов

ВИЗИОНЕР, режиссер Всеволод Булавкин

САША, режиссер Мария Викторова

НОРМАЛЬНАЯ ТАКАЯ ЖИЗНЬ, режиссер Антонина Гилева

Я СЪЕМ ТВОЮ СОБАКУ, режиссер Сергей Харченко

КАК ПРОЙТИ НА ЭВЕРЕСТ, режиссер Маргарита Токарева, 12+

ПРОСТИ МЕНЯ, АНЯ, режиссер Клавдия Коршунова

БИГ, режиссер Ольга Дымская

КАТЯ ПИШЕТ, режиссер Ольга Гагарина

КЕША И ГОША, режиссер Владимир Хохлов

АНОМАЛИЯ, режиссер Александра Озерецкая

СОБАКА-ПРАВДА, режиссер Мария Иванова

ЧЕ, ОБНИМЕМСЯ?, режиссер Анастасия Кузина

ХРАП, режиссер Тимур Юнисов

ПУТЬ ИЗ НИОТКУДА, режиссер Мария Харина

МАРТА, режиссер Александра Жукова

ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УБИЙСТВЕ, режиссер Сослан Дамбегов

ВАЛЕРИЯ, режиссер Ольга Хорева

Филь­м открытия:

ЛЕГЕНДА О САМБО, режиссер Андрей Богатыре­­в

Церемония открытия фестиваля состоится 25 августа в СКК «Оренбуржье», музыкальным хедлайнером мероприятия станет группа Uma2rman. Церемония закрытия и награждение победителей пройдут 31 августа в Оренбургской областной филармонии.

Фото: соцсети фестиваля