Новый фильм Киры Коваленко получит финансирование от фонда «Евримаж»

Всего было распределено 10,2 млн евро

Европейский кинофонд Eurimages («Евримаж») провел очередное заседание Совета, на котором было принято решение о финансовой поддержке 33 проектов на общую сумму в 10,2 млн евро.

В их числе оказалась новая работа Киры Коваленко HEAVENS DON’T CARE. Картина, заявленная копродукцией Франции, Бельгии и Армении, получит от фонда 400 тыс евро. Детали сюжета грядущей картины пока не разглашается.

Напомним, что прошлая полнометражная режиссерская работа Коваленко – драма РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ – была отмечена в 2021 году главным призом в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Фото: кадр со съемок фильма РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ