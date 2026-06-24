Новый фильм Киры Коваленко получит финансирование от фонда «Евримаж»
Автор: БК
24 июня 2026
Всего было распределено 10,2 млн евро
Европейский кинофонд Eurimages («Евримаж») провел очередное заседание Совета, на котором было принято решение о финансовой поддержке 33 проектов на общую сумму в 10,2 млн евро.
В их числе оказалась новая работа Киры Коваленко HEAVENS DON’T CARE. Картина, заявленная копродукцией Франции, Бельгии и Армении, получит от фонда 400 тыс евро. Детали сюжета грядущей картины пока не разглашается.
Напомним, что прошлая полнометражная режиссерская работа Коваленко – драма РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ – была отмечена в 2021 году главным призом в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Фото: кадр со съемок фильма РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ
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