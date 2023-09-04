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Фонд кино поддержит 16 фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

Автор: БК

4 сентября 2023

В защите участвовало 53 проекта

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства, в целях оказания поддержки производства.

Всего к получению поддержки было утверждено 16 проектов:

1993 (ООО «Кинокомпания «Гейт»)

АДАМ И ЕВА 2.0 (ООО «ПЦ «ГОРАД»)

АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (ООО «Мастерская»)

БЛИНДАЖ (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (ООО «Форпост Продакшн»)

ЗЛОЙ ГОРОД (ООО «РБ ПРОДАКШН»)

ИМПЕРАТРИЦЫ (ООО «Аура-Медиа»)

КОЛОТУН (ООО «Зебра»)

КРАСНЫЙ ШЕЛК (ООО «НОТА БЕНЕ»)

КРУЗЕНШТЕРН. РЕГАТА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (ООО «Киностудия «ВЕРТИКАЛЬ»)

ЛИТВЯК (ООО «Студия «28 Панфиловцев»)

МИССИЯ «ГАНГ» (ООО «Монументал вижн»)

ОПОЛЧЕНЕЦ (ООО «Кинокомпания Альянс»)

РУССКИЕ МОРОЗЫ (ООО «Студия «Хлеб»)

ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (ООО «Сделано в «ДЕЛО»)

ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (ООО «Кугуар»)

Детальнее о каждом фильме можно узнать в нашем материале о защите проектов в двух частях.

Фото: кадр из фильма 1993

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