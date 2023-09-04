Фонд кино поддержит 16 фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства

В защите участвовало 53 проекта

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства, в целях оказания поддержки производства.

Всего к получению поддержки было утверждено 16 проектов:

– 1993 (ООО «Кинокомпания «Гейт»)

– АДАМ И ЕВА 2.0 (ООО «ПЦ «ГОРАД»)

– АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (ООО «Мастерская»)

– БЛИНДАЖ (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (ООО «Форпост Продакшн»)

– ЗЛОЙ ГОРОД (ООО «РБ ПРОДАКШН»)

– ИМПЕРАТРИЦЫ (ООО «Аура-Медиа»)

– КОЛОТУН (ООО «Зебра»)

– КРАСНЫЙ ШЕЛК (ООО «НОТА БЕНЕ»)

– КРУЗЕНШТЕРН. РЕГАТА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (ООО «Киностудия «ВЕРТИКАЛЬ»)

– ЛИТВЯК (ООО «Студия «28 Панфиловцев»)

– МИССИЯ «ГАНГ» (ООО «Монументал вижн»)

– ОПОЛЧЕНЕЦ (ООО «Кинокомпания Альянс»)

– РУССКИЕ МОРОЗЫ (ООО «Студия «Хлеб»)

– ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (ООО «Сделано в «ДЕЛО»)

– ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (ООО «Кугуар»)

Детальнее о каждом фильме можно узнать в нашем материале о защите проектов в двух частях.

Фото: кадр из фильма 1993