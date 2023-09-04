Фонд кино поддержит 16 фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
В защите участвовало 53 проекта
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных фильмов, производство которых осуществляется иными организациями кинематографии, не являющимися лидерами отечественного кинопроизводства, в целях оказания поддержки производства.
Всего к получению поддержки было утверждено 16 проектов:
– 1993 (ООО «Кинокомпания «Гейт»)
– АДАМ И ЕВА 2.0 (ООО «ПЦ «ГОРАД»)
– АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (ООО «Мастерская»)
– БЛИНДАЖ (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (ООО «Форпост Продакшн»)
– ЗЛОЙ ГОРОД (ООО «РБ ПРОДАКШН»)
– ИМПЕРАТРИЦЫ (ООО «Аура-Медиа»)
– КОЛОТУН (ООО «Зебра»)
– КРАСНЫЙ ШЕЛК (ООО «НОТА БЕНЕ»)
– КРУЗЕНШТЕРН. РЕГАТА ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ (ООО «Киностудия «ВЕРТИКАЛЬ»)
– ЛИТВЯК (ООО «Студия «28 Панфиловцев»)
– МИССИЯ «ГАНГ» (ООО «Монументал вижн»)
– ОПОЛЧЕНЕЦ (ООО «Кинокомпания Альянс»)
– РУССКИЕ МОРОЗЫ (ООО «Студия «Хлеб»)
– ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (ООО «Сделано в «ДЕЛО»)
– ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ (ООО «Кугуар»)
Детальнее о каждом фильме можно узнать в нашем материале о защите проектов в двух частях.
Фото: кадр из фильма 1993