«Золотой глобус» назвал дату следующей церемонии

Она состоится 5 января 2025 года

Премия «Золотой глобус» объявила дату проведения грядущей 82-й церемонии – она состоится 5 января 2025 года. В США шоу вновь будет транслироваться в прямом эфире на канале CBS и стриминговом сервисе Paramount+.

Подать заявку на участие в «Золотом глобусе» можно будет с 1 августа, а объявление номинаций состоится 9 декабря.

Стоит отметить, что рейтинг церемонии вручения этого года вырос на 50% по сравнению с 2022-м – ее посмотрели 9,4 млн человек. CBS осталась довольна результатом трансляции и заключила контракт с организаторами премии на ближайшие пять лет.

Лучшим драматическим фильмом на минувшем «Золотом глобусе» был назван ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, а лучшим комедийным фильмом – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ Йоргоса Лантимоса.