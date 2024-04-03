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«Золотой глобус» назвал дату следующей церемонии

Автор: Илья Кувшинов

3 апреля 2024

Она состоится 5 января 2025 года

Премия «Золотой глобус» объявила дату проведения грядущей 82-й церемонии – она состоится 5 января 2025 года. В США шоу вновь будет транслироваться в прямом эфире на канале CBS и стриминговом сервисе Paramount+.

Подать заявку на участие в «Золотом глобусе» можно будет с 1 августа, а объявление номинаций состоится 9 декабря.

Стоит отметить, что рейтинг церемонии вручения этого года вырос на 50% по сравнению с 2022-м – ее посмотрели 9,4 млн человек. CBS осталась довольна результатом трансляции и заключила контракт с организаторами премии на ближайшие пять лет.

Лучшим драматическим фильмом на минувшем «Золотом глобусе» был назван ОППЕНГЕЙМЕР Кристофера Нолана, а лучшим комедийным фильмом – БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ Йоргоса Лантимоса.

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