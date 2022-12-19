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Новый фильм Наталии Мещаниновой вошел в программу Роттердамского кинофестиваля

Автор: БК

19 декабря 2022

Смотр пройдет пройдет с 25 января по 5 февраля

Фильм Наталии Мещаниновой ОДИН  МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ  вошел в программу Big Screen Роттердамского кинофестиваля 2023 года. Проект произведен кинокомпаней СТВ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и фонда «Кинопрайм» Романа Абрамовича, а также Hubert Bals Fund. Продюсерами фильма выступили Сергей Сельянов, Наталья Дрозд, Татьяна Бонакова.

В центре сюжета новой картины 14-летняя девушка Мира и ее семья - мама, отчим и младшая сестра. Она отправляется под Новый год к подруге на вечеринку, храня ото всех маленький ночной секрет. В главных ролях в новом фильме снялись молодые актеры Тася Калинина, Лиза Запорожец и Олег Савостюк. Также в ленте участвуют Степан Девонин, Елена Плаксина, Данила Киселев, Алина Юхневич, Ульяна Васькович и Александра Абрамейцева.

ОДИН  МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ - третий полнометражный фильм Натальи Мещаниновой. Дебютом режиссера в полнометражном кино стала драма КОМБИНАТ «НАДЕЖДА», вышедшая в 2014 году. Второй фильм Мещаниновой СЕРДЦЕ МИРА победил на «Кинотавре» в 2018 году.

52-й Роттердамский кинофестиваль пройдет с 25 января по 5 февраля. В прошлом году знаковый европейский смотр проходил в онлайн-формате. Год назад в различных секциях смотра участвовали российские картины РЯДОМ Тамары Дондурей и ПРИЗРАЧНО-БЕЛЫЙ Марии Игнатенко, а также ШТУРМ  казахского режиссера Адильхана Ержанова. 

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