Новогодний фильм ТНТ «Иван Васильевич меняет все!» посмотрели 42,5 млн человек
Сообщается, что это общая аудитория проекта в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и Кинопоиск
Новогодняя комедия ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ! смогла привлечь большое количество зрителей: суммарная аудитория проекта в эфире канала ТНТ в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Premier составила 42,5 млн человек.
Музыкальная пародия на советскую ленту Леонида Гайдая не только стала самым популярным кинофильмом 2023 года на всех телеканалах среди телезрителей 14-44 лет, но и оказалась самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет.
После премьерного показа ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ! также дебютировал на платформах Premier и Кинопоиск, где по итогам новогодних каникул занял первое и второе место соответственно.
По словам руководителя отдела лицензирования Кинопоиска Николая Буца, ТНТ продолжит сотрудничество со стриминговым сервисом и в этом году, сделав вместе следующий новогодний проект.
Напомним, что за несколько дней до премьеры было принято решение переснять часть сцен комедии – тогда директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что команда проекта хочет сделать фильм «интереснее, острее, провокативнее». Так или иначе, по итогу пересъемок из картины пропали сцены с Филиппом Киркоровым, который был заменен на Никиту Кологривого, и с Анной Асти – ее роль досталась певице Клаве Коке.
Фото: кадр со съемок фильма ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ!