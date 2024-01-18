Новогодний фильм ТНТ «Иван Васильевич меняет все!» посмотрели 42,5 млн человек

Сообщается, что это общая аудитория проекта в эфире ТНТ и в онлайн-кинотеатрах Premier и Кинопоиск

Новогодняя комедия ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ! смогла привлечь большое количество зрителей: суммарная аудитория проекта в эфире канала ТНТ в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Premier составила 42,5 млн человек.

Музыкальная пародия на советскую ленту Леонида Гайдая не только стала самым популярным кинофильмом 2023 года на всех телеканалах среди телезрителей 14-44 лет, но и оказалась самой рейтинговой трансляцией на ТНТ за последние пять лет.

После премьерного показа ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ! также дебютировал на платформах Premier и Кинопоиск, где по итогам новогодних каникул занял первое и второе место соответственно.

По словам руководителя отдела лицензирования Кинопоиска Николая Буца, ТНТ продолжит сотрудничество со стриминговым сервисом и в этом году, сделав вместе следующий новогодний проект.

Напомним, что за несколько дней до премьеры было принято решение переснять часть сцен комедии – тогда директор ТНТ Тина Канделаки заявила, что команда проекта хочет сделать фильм «интереснее, острее, провокативнее». Так или иначе, по итогу пересъемок из картины пропали сцены с Филиппом Киркоровым, который был заменен на Никиту Кологривого, и с Анной Асти – ее роль досталась певице Клаве Коке.

Фото: кадр со съемок фильма ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЕ!