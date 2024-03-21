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Никита Кологривый прокомментировал свой арест

Автор: БК

21 марта 2024

Актер заявил, что должен понести наказание за свои поступки

Актер Никита Кологривый, который сегодня был арестован на 7 суток по статье о мелком хулиганстве, сделал официальное заявление в своем телеграм-канале.

«Простите меня, дорогие, что я заставил многих нервничать, переживать, что я совершил такой поступок. Я его не оправдываю. Я лишь скажу, что я очень устал. Я думаю, что те, кто за мной следит, понимают, что я эмоционально выгорел. Поэтому сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, в чем я согласен и считаю, что достойно должен это принять. И мои зрители должны никаких иллюзий обо мне не составлять – они должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет. Поэтому еще раз попрошу прощения за свое поведение. Я считаю, что я исправлюсь и докажу, что я достойный член общества», – сказал он в видеообращении.

Напомним, что ранее Центральный районный суд Новосибирска назначил звезде сказки ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ и сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» административное наказание из-за дебоша в одном из ресторанов Новосибирска.

Фото: кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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