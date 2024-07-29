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«Жар-птица» Романа Михайлова откроет фестиваль «Короче»

Автор: БК

29 июля 2024

Смотр пройдет в Калининграде с 20 по 25 августа

Организаторы XII фестиваля «Короче», который пройдет с 20 по 25 августа в Калининграде, представили фильм открытия смотра – им станет новая работа Романа Михайлова ЖАР-ПТИЦА.

По сюжету актриса и танцовщица театра летит в Индию, чтобы отыскать свою мать, которая когда-то бросила ее и примкнула к некой секте. Вскоре она перестает понимать, происходит ли то, что она видит в Индии или же это декорации внутри ее родного театра.

В актерском составе проекта задействованы Марк Эйдельштейн, Александра Киселева, Ларик Маров, Мария Мацель, Чингиз Гараев, Хаски и многие другие.

Фото: кадр из фильма ЖАР-ПТИЦА

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