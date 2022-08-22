Юбилейный фестиваль «Короче» раздал награды
Победителем фестиваля в этом году стал фильм «Веселый понедельник» режиссера Софьи Райзман
X фестиваль короткометражного кино «Короче» завершил свою работу в Калининграде 21 августа. Победителем фестиваля в этом году стал фильм «Веселый понедельник» режиссера Софьи Райзман.
Победители X российского фестиваля «Короче»:
Лучший фильм
«Веселый понедельник», режиссер Софья Райзман
Лучшая режиссура
«Рыбалка», режиссер Георгий Болдугеров
Лучший сценарий
«Как с Максимом х(пип)ня случилась», сценарист Виталий Дудник
Лучшая операторская работа
«Калачакра», оператор Антон Дорушенков
Лучшая анимационная работа
«Унесённый в звездную глубину», режиссер Сергей Анфиногентов
Специальный приз
«Слёзы капали в Фо-Бо», режиссер Сергей Филатов
Специальный диплом
«Красная заря», режиссер Евгений Добророднов
Приз специального жюри
«Унесённый в звездную глубину», режиссер Сергей Анфиногентов
Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» проводится с 2013 года. В этом году смотр прошел в десятый раз. На старте смотра стало известно, что Сергей Сельянов и Игорь Толстунов покидают посты президента и продюсера фестиваля «Короче». Со следующего года в команду фестиваля вольются новые участники. В частности, Федор Бондарчук возглавит попечительский совет, а киноэскперт, программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева начнет курировать новую секцию дебютного кино. Таким образом, со следующего года «Короче» станет фестивалем короткометражного и дебютного кино.
Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция».
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram