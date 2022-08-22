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Юбилейный фестиваль «Короче» раздал награды

Автор: БК

22 августа 2022

Победителем фестиваля в этом году стал фильм «Веселый понедельник» режиссера Софьи Райзман

X фестиваль короткометражного кино «Короче» завершил свою работу в Калининграде 21 августа. Победителем фестиваля в этом году стал фильм «Веселый понедельник» режиссера Софьи Райзман.  

Победители X российского фестиваля «Короче»:

Лучший фильм
«Веселый понедельник», режиссер Софья Райзман

Лучшая режиссура
«Рыбалка», режиссер Георгий Болдугеров

Лучший сценарий
«Как с Максимом х(пип)ня случилась», сценарист Виталий Дудник

Лучшая операторская работа
«Калачакра», оператор Антон Дорушенков

Лучшая анимационная работа
«Унесённый в звездную глубину», режиссер Сергей Анфиногентов

Специальный приз
«Слёзы капали в Фо-Бо», режиссер Сергей Филатов

Специальный диплом
«Красная заря», режиссер Евгений Добророднов

Приз специального жюри
«Унесённый в звездную глубину», режиссер Сергей Анфиногентов

Российский фестиваль короткометражного кино «Короче» проводится с 2013 года. В этом году смотр прошел в десятый раз. На старте смотра стало известно, что Сергей Сельянов и Игорь Толстунов покидают посты президента и продюсера фестиваля «Короче». Со следующего года в команду фестиваля вольются новые участники. В частности, Федор Бондарчук возглавит попечительский совет, а киноэскперт, программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева начнет курировать новую секцию дебютного кино. Таким образом, со следующего года «Короче» станет фестивалем короткометражного и дебютного кино.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Калининградской области и автономной некоммерческой организации «Фестивальная дирекция».

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