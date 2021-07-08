Алексей Троцюк назначен креативным директором «МегаФона»

В августе оператор представит обновленную креативную рамку и рекламную кампанию, которая будет заметно отличаться от прежних форматов коммуникации. Отход от традиционных рекламных форматов в пользу производства высококачественного и современного контента как раз будет входить в задачи Троцюка.
«Задача Василия и Алексея — донести до абонентов преимущества «МегаФона». Я уверен, что огромный опыт Василия Большакова в коммуникациях вместе с возможностями Алексея Троцюка в создании высококачественного контента помогут в очередной раз выделить наш бренд на рынке и вывести взаимодействие с аудиторией на новый уровень», — рассказал коммерческий директор «МегаФона» Влад Вольфсон.
Троцюк является совладельцем компании Yellow, Black & White, с 2017 года отвечает за продюсирование видеосервиса Start. В 2018–2020 годах был генеральным продюсером телеканала «Супер». В январе сообщалось об увеличении доли дочерней компании «МегаФона» «МегаЛабс» в головной компании холдинга Start ООО «Диджитал медиа холдинг» (ДМХ) с 33,8% до 50%.
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08.07.2021 Автор: БК
Источник: «Телеспутник»
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