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В Республике Бурятия завершился форум «Новый вектор. Дальний Восток»

Автор: БК

23 сентября 2024

В ходе трехдневной программы состоялось восемь дискуссионных и презентационных мероприятий

С 19 по 21 сентября в Республике Бурятия прошел форум регионального кинематографа «Новый вектор. Дальний Восток». В ходе трехдневной программы состоялось восемь дискуссионных, презентационных и культурно-развлекательных мероприятий, а также бесплатные кинопоказы игровых и документальных фильмов, снятых на Дальнем Востоке за последние годы. 

Гостями форума стало более 60 экспертов. В их числе – представители Фонда кино, Ассоциации продюсеров кино и ТВ, Национального комитета по кинематографии Монголии, платформы Wink, киностудий «Марс Медиа», «Монументал вижн», «Руки вверх продакшн», «Формат-ТВ», «Сахафильм», Центра поддержки и развития кино Приморского края и многие другие.

Ключевой темой «Нового вектора» стал вопрос стратегии развития кинематографа на Дальнем Востоке и в Республике Бурятия в частности. Эксперты обсудили взаимодействие региональных студий с федеральными компаниями, развитие кинообразования в регионах ДФО, расширение материально-технической базы, развитие кинопроката, работу с потенциальными инвесторами и взаимодействие с азиатскими партнерами.

«Развитие кино дает комплексный эффект для любой территории. Причем отношение к региону меняется не только у приезжих, но и местных жителей. Кино – это не только развлечение, не только бизнес в виде самого кино, это большое подспорье для развития региона. Мы будем двигаться дальше – привлекать сюда большие съёмочные группы, которые снимали бы кассовые фильмы, способные популяризовать нашу республику. Кино у нас будет поддержано», – отметил глава Республики Бурятия Алексей Цыденов.

Директор Департамента социального развития Дальнего Востока и Арктики Минвостокразвития России Григорий Смоляк, в свою очередь, заявил о необходимости системной дистрибуции фильмов, которые снимаются на Дальнем Востоке. По его словам, необходимо, что подобные ленты были представлены на платформах, в кинотеатрах и на других площадках. «Наша задача – популяризировать Дальний Восток посредством снимаемых здесь фильмов и донести эти картины до широкой зрительской аудитории», – подчеркнул представитель ведомства. 

На пленарном заседании на тему «Новые рубежи на карте российского кино. Перспективы и ограничения» министр культуры Республики Бурятия Соелма Дагаева презентовала проект дорожной карты по развитию кинематографа в регионе. В частности, планируется увеличить производство коммерчески успешных национальных кинокартин, содействовать участию фильмов из Бурятии в российских и международных кинофестивалях, а также поддерживать кинопроекты внешних студий со стороны республиканской Кинокомиссии. Кроме того, по ее словам, до конца 2025 года будет построен кинопавильон с собственной материально-технической базой, студией звукозаписи и анимации, призванный стать частью создаваемого в Бурятии креативного кластера.

Исполнительный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по социальному развитию Гасан Гасанбалаев объявил о старте конкурса на создание фильмов, снятых на Дальнем Востоке – он пройдет в 2025 году, а его бюджет составит 200 млн рублей. Кроме того, стало известно, что Минвостокразвития закупит кинооборудование для поддержки киноиндустрии Дальнего Востока также на сумму в 200 млн рублей. 

В презентации киностудий Дальнего Востока приняли участие представители 12 компаний из шести субъектов ДФО. Экспертам продемонстрировали первые материалы по грядущим проектам, которые планируют выйти в федеральный прокат – фильмам МОЙ ДРУГ НЕРПА и ТРИУФ, а также анимационной ленте НЕВЕЛЬСКОЙ.

Участниками Питчинга сценарной лаборатории «Формула пути» стали авторы из шести регионов России, которые прошли трехдневный подготовительный интенсив накануне форума и представили свои истории о Дальнем Востоке ведущим продюсерам страны. В первую тройку проектов вошли: «Цифровой призрак» (Борис Ангархаев, г. Улан-Удэ), «Порода» (Ольга Шульгина-Москаленко, г. Воронеж) и «Струны сердца» (Булат Цыденешеев, Галсан Нанзатов, г. Улан-Удэ)

Завершился форум «Новый вектор. Дальний Восток» насыщенной экскурсионной программой в рамках локейшн-тура по Республике Бурятия на берегу озера Байкал.

Организаторами мероприятия выступили Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России, Правительство Республики Бурятия, Республиканский центр народного творчества, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Мероприятие прошло при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.  

Фото: Алексей Сватов

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