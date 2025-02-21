В Новосибирской области пройдет форум регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь»

Он состоится в Новосибирской области с 20 по 22 марта

Стали известны даты проведения II Форума регионального кинематографа «Новый вектор. Сибирь» – он состоится в Новосибирской обрасти с 20 по 22 марта. Основной площадкой мероприятия станет кинотеатр «Победа».

В программе форума запланированы презентации киностудий и кинокомиссий Сибирского федерального округа, питчинг Лаборатории игрового кино и сериалов «Формула пути. Сибирь», некоммерческие показы фильмов местных студий, локейшн-тур по Новосибирской области и встречи с кинематографистами.

В числе экспертов и спикеров образовательных программ «Нового вектора» – генеральный директор «Каро Премьер» Алексей Рязанцев, креативный продюсер «Марс Медиа» Виктор Митрофанов, генеральный директор «Руки Вверх Продакшн» Вадим Бакунев, соучредитель и глава Гильдии кастинг-директоров Маргарита Ленских и многие другие.

Соруководителями оргкомитета форума выступают министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина и член Совета ФПРК Дмитрий Якунин.

Фото: пресс-служба форума