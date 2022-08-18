Кинофестиваль «Одна шестая» подвел итоги

За шесть дней работы фестиваль принял больше трех тысяч гостей

Первый Международный кинофестиваль дебютных фильмов евразийского континента «Одна шестая» 17 августа завершился в Екатеринбурге. В ККТ «Космос» прошла торжественная церемония закрытия. Ведущими церемонии стали актриса Агния Кузнецова и кинорежиссер, директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев.

В категории «Лучший российский игровой дебют» победил фильм ПО-МУЖСКИ Максима Кулагина с Антоном Лапенко в главной роли. Лучшим международным игровым дебютом стал фильм ДОМАШНИЙ ОЧАГ казахстанского режиссера Алишера Жадигерова.

Помимо конкурсных показов, в рамках деловой программы фестиваля состоялось подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между Свердловской киностудией и Национальной киностудией «Кыргызфильм» имени Т. Океева. Меморандум подписали генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин и генеральный директор Национальной киностудии «Кыргызфильм» Акжол Бекболотов.

Одной из самых интересных в деловой программе стала дискуссия «Отечественная киноиндустрия как возможность для промышленности и отечественная промышленность как возможность для киноиндустрии. Что можно и нужно сделать прямо сейчас» – ее модератором выступил Евгений Григорьев. Она прошла при участии представителей кинобизнеса (Ангелина Ашман, онлайн кинотеатр Kion), российской промышленности, участником дискуссии также стал Илья Мельников, начальник отдела корпоративного контроля Департамента стратегического развития корпоративной политики Минпромторга России.

Прошедшая «Уральская актерская лаборатория», дала возможность 100 профессиональным актерам пройти интенсив в формате консолидирующего международного форума. Благодаря этому было сформировано комьюнити актеров, кастинг-директоров, продюсеров, режиссеров. Участники лаборатории представили широкую географию: Абакан, Вологда, Воронеж, Казань, Москва, Санкт-Петербург, Омск, Краснодар, Нижневартовск, Ижевск, Смоленск, Чита, приехали актеры из Молдовы, Турции, Беларуси. Просветительская часть актерской лаборатории объединила мастер-классы по базовым отраслевым направлениям — мастер-класс директора лаборатории Юлии Хамитовой — «Инструменты продвижения актера»; мастер-класс приглашенного эксперта актрисы Наташи Фенкиной — «Секреты утверждения и работы с камерой». Кроме этого, состоялись лекции кинокритика Егора Москвитина и актрисы Анны Котовой-Дерябиной.

Большой интерес публики вызвали читки киносценариев – они прошли в Большом павильоне Свердловской киностудии. Режиссером читки дебютного киносценария Алексея Балабанова «Счастливые дни» стала режиссер Лиза Мороз: за один день участники актерской лаборатории и режиссер создали новую интерпретацию знакомой истории. Режиссером читки сценария дебютного фильма Квентина Тарантино «Бешеные псы» выступил Арсений Мещеряков.

Сценарная лаборатория – проект для профессионалов отрасли, его организаторы ставили своей задачей поиск новых имен, новых тем и интересных замыслов.

В шорт-лист сценарной лаборатории вошли:

«Медиум», Павел Черепанов (Курганская область)

«Утопиться в стиральной машине», Наталья Волкова (г. Москва)

«Белый сокол», Алина Егорова (г. Псков)

«Никому не говори», Михаил Шварцман (г. Москва)

«Отчуждение», Виктория Слепцова (г. Санкт-Петербург)

«Я умею летать», Михаил Руденский (г. Москва)

«Тренер по счастью Вова Фомичев», Дамир Ханифуллин (г. Казань)

«7 шагов», Ольга Добромыслова (г. Москва)

«Тихая степь», Баярма Жалцанова (г. Улан-Удэ)

«Поймать удачу за хвост», Иван Вяткин (г. Екатеринбург).

Кинофестиваль дебютного полнометражного игрового и документального кино за шесть дней работы принял больше трех тысяч гостей. Фестиваль объединил больше сотни специалистов киноиндустрии, став масштабной международной площадкой для синтеза направлений, обмена мнениями, профессионального роста молодых кинематографистов и развития кинематографии на Урале. Все открытые мероприятия фестиваля (конкурсные показы, лекции, читки, церемонии открытия и закрытия) были бесплатны для зрителей, посетить их можно было по регистрации.

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