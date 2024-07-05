top banner

Названы самые популярные у пиратов фильмы в июне 2024 года

Автор: Илья Кувшинов

5 июля 2024

Лидером чарта стала «Фуриоса. Хроники Безумного Макса»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в июне 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял экшн ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА. Лента с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом стартовала по миру на цифровых площадках 25 июня. На второй строчке оказалась фантастика СТРАЖ с Майклом Паре. Бронза досталась драме ОБЫКНОВЕННЫЕ АНГЕЛЫ с Хилари Суэнк и Аланом Ричсоном – проект успел дебютировать на носителях в США еще 30 апреля.

Комедийный экшн КАСКАДЕРЫ с Райаном Гослингом, появившийся в сети 21 мая, опустился с третьего на четвертое место. Пятерку замкнул триллер ОХОТА, который был доступен для просмотра в России официально.

Помимо этого, в десятке также оказался еще один легальный релиз – драматический триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июне 2024 года
1. ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА
2. СТРАЖ
3. ОБЫКНОВЕННЫЕ АНГЕЛЫ
4. КАСКАДЁРЫ 
5. ОХОТА
6. ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ 
7. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ 
8. ЦВЕТА ЗЛА: КРАСНЫЙ
9. НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ 
10. АКУЛЫ В ПАРИЖЕ 

Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Кинообразование: как его получить и что делать потом
Подробнее
«Пилот-2024»: чистое любопытство
Подробнее
Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» вновь оказался первым
Подробнее
«Иви» займется экранизацией романа «Последний день лета» Андрея Подшибякина
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Amediateka
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 июня 2024 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июля
Подробнее
Касса России: прокат вновь возглавили пиратские релизы
Подробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках июля
Подробнее
Касса России: пиратские релизы вновь заняли лидирующие позиции
Подробнее
Стали известны победители премии «Ника» за 2022 и 2023 годы
Подробнее
«Королевство» Татьяны Рахмановой получило две награды на кинофестивале в Греции
Подробнее
Производственный бюджет нового «Капитана Америки» перевалил за 350 млн долларов
Подробнее
«Кинопоиск» раскрыл цифры просмотров аниме-проектов на сервисе
Подробнее
Стали известны победители международного кинофестиваля «Зеркало»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Самая большая луна» вырвалась вперед среди премьер
Подробнее
Студия Magic Factory приступила к работе над мультфильмом «Дюймовочка»
Подробнее
Okko рассказал о новинках июля
Подробнее
Кинофестиваль «Горький fest» представил внеконкурсную программу
Подробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее

Новости по теме

Совет Федерации одобрил законопроект о блокировке зеркал заблокированных пиратских сайтов
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в мае 2024 года
Подробнее
Рынок онлайн-пиратства сократился на 16% в 2023 году
Подробнее
Кинотеатры о «Месяце без пираток»: «Площадки использовали выходные для проведения субботника»
Подробнее
Министр культуры России сравнила пиратские показы в кинотеатрах с видеосалонами
Подробнее