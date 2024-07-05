Названы самые популярные у пиратов фильмы в июне 2024 года

Лидером чарта стала «Фуриоса. Хроники Безумного Макса»

По просьбе «Бюллетеня кинопрокатчика» компания F.A.С.С.T., российский разработчик технологий для борьбы с киберпреступлениями, составила список фильмов, наибольшее количество нелегальных копий которых было доступно в Рунете в июне 2024 года. В F.A.С.С.T. отмечают, что обнаружение копии автоматически не указывает на число ее просмотров. Однако есть прямая зависимость между количеством «пираток», спросом на контент у аудитории и стремлением пиратов удовлетворить этот спрос.

Первое место занял экшн ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА. Лента с Аней Тейлор-Джой и Крисом Хемсвортом стартовала по миру на цифровых площадках 25 июня. На второй строчке оказалась фантастика СТРАЖ с Майклом Паре. Бронза досталась драме ОБЫКНОВЕННЫЕ АНГЕЛЫ с Хилари Суэнк и Аланом Ричсоном – проект успел дебютировать на носителях в США еще 30 апреля.

Комедийный экшн КАСКАДЕРЫ с Райаном Гослингом, появившийся в сети 21 мая, опустился с третьего на четвертое место. Пятерку замкнул триллер ОХОТА, который был доступен для просмотра в России официально.

Помимо этого, в десятке также оказался еще один легальный релиз – драматический триллер МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ с Джессикой Честейн и Энн Хэтэуэй.

Топ-10: Самые популярные у российских пиратов фильмы в июне 2024 года

1. ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА

2. СТРАЖ

3. ОБЫКНОВЕННЫЕ АНГЕЛЫ

4. КАСКАДЁРЫ

5. ОХОТА

6. ВСТРЕЧА ВЫПУСКНИКОВ

7. МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ

8. ЦВЕТА ЗЛА: КРАСНЫЙ

9. НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ

10. АКУЛЫ В ПАРИЖЕ

Топ целиком будет доступен в пятничном электронном выпуске БК.

Фото: кадр из фильма ФУРИОСА: ХРОНИКИ БЕЗУМНОГО МАКСА