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Red Carpet Studio займется оригинальным контентом с куклами

Автор: БК

24 сентября 2026

Студия планирует выпускать более 100 часов контента в год

Red Carpet Studio запускает отдельное направление по производству оригинального кукольного контента для детей, подростков и взрослых. Компания создает собственную производственную базу и выстраивает полный цикл – от разработки персонажей и декораций до съемки и постпродакшена.

Студия планирует выпускать более 100 часов контента в год. Первым проектом станет развлекательно-познавательное шоу «Большой Кукольный», в котором объединятся приключения, юмор, музыка и познавательные истории для детей и взрослых. Съемки под руководством режиссера Антона Логинова уже стартовали, премьера запланирована на начало 2027 года. Лицензия на шоу уже приобретена онлайн-кинотеатром «КИОН».

«У кукольного персонажа огромный потенциал – он может становиться героем шоу или сериала, развиваться в новых историях и оставаться со зрителем годами. При этом современные технологии позволяют делать такое производство достаточно гибким, быстро запускать новые форматы и реагировать на изменения интересов зрителей. Мы открыты к сотрудничеству с телеканалами, онлайн-платформами и другими медиакомпаниями и готовы создавать для партнеров оригинальные проекты на базе нашей студии и ее технологий. Именно поэтому мы рассматриваем кукольное направление как одну из точек роста Red Carpet на ближайшие годы», – заявил генеральный продюсер Антон Калинкин.

До конца осени студия также планирует запустить производство кукольного развлекательного проекта для взрослой аудитории.

Фото: Ксения Угольникова

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