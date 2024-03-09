Режиссер ремейка «Дома у дороги» отказался от своего решения бойкотировать премьеру картины

Первый показ фильма состоялся на фестивале South by Southwest в Остине

На фестивале South by Southwest состоялся премьерный показ ремейка ДОМА У ДОРОГИ Дага Лаймана. Несмотря на все свои громкие заявления о бойкоте мероприятия из-за того, что Amazon не выпустит картину в кинотеатральный прокат, режиссер все-таки посетил смотр в Остине. Об этом сообщает Variety.

Лайман принял решение не выходить на сцену ради представления картины, поручив это звезде боевика Джейку Джилленхоллу. Актер поблагодарил команду проекта и отметил его присутствие на премьере.

«Я также хочу сказать спасибо нашему невероятному режиссеру, который сегодня находится в зале. Мы с ним дружим больше 15 лет, и все эти годы я хотел поработать с ним, так что мне повезло. Он невероятный, как и наш фильм», – подчеркнул Джилленхолл.

Официальных комментариев от Лаймана насчет перемены его решения пока не последовало. Напомним, что после январской колонки в Deadline, где постановщик обвинил Amazon в сливе потенциального кассового хита на стриминг, стало известно, что он с самого начала знал о происходящем: режиссер предпочел получить больший бюджет для проекта с условием эксклюзивного релиза на Amazon Prime. Эту же информацию позднее подтвердил и Джейк Джилленхолл.

ДОМ У ДОРОГИ дебютирует на сервисе 21 марта.

Фото: кадр из фильма ДОМ У ДОРОГИ