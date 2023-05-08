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Предварительная касса уикенда: «Вызов» остался на вершине

Автор: Георгий Романов

8 мая 2023

Лучшей новинкой стала комедия «Юра дворник»

Заработав примерно 210 млн рублей, лучшим релизом уикенда в третий раз подряд стала приключенческая картина Клима Шипенко ВЫЗОВ (CP). Всего же на счету фильма уже более 1,2 млрд рублей.

Лучшей новинкой уикенда стала отечественная комедия ЮРА ДВОРНИК (CRP). С результатом в районе 21 млн рублей, релиз расположился на третьем месте таблицы. Строчкой ниже оказался еще один комедийный проект КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ (AK) с Джеки Чаном в главной роли. В его копилке примерно 15,5 млн рублей за четыре дня проката.

Ниже ожиданий выступил новый фильм Ари Астера ВСЕ СТРАХИ БО (VLG). Резво стартовав в четверг, по итогу всего уикенда фильм может похвастаться 12 млн рублей на своем счету. Впрочем, этого хватило, чтобы занять шестое место в таблице лучших релизов уикенда.

По 11 млн рублей заработали военная драма ПОМИЛОВАНИЕ (NKI) и фильм ужасов АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (EXP). Картины заняли седьмое и восьмое место чарта соответственно.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка, триллер БАНДЫ ПАРИЖА (CPF), которому, удалось по итогу четырех дней проката преодолеть планку лишь в 6 млн рублей. 

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