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Предварительная касса уикенда: «Холоп 2» преодолевает трехмиллиардный рубеж

Автор: Георгий Романов

15 января 2024

Лучшей новинкой стал боевик «Последний наемник»

Согласно предварительным данным, лидером уикенда вновь стала отечественная комедия ХОЛОП 2 (CP). Релиз записал на свой счет еще около 360 млн рублей, что позволило ему преодолеть трехмиллиардный рубеж сборов и оставить позади финальный результат первой части франшизы, выходившей в 2019 году (3 082 млн рублей). 

Лучшей новинкой недели стал боевик с Лиамом Нисоном ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (EXP). Релиз оприходовал за четыре дня проката примерно 19 млн рублей, что позволило ему подняться на четвертую строчку чарта. 

Восьмое место таблицы осталось за спортивной драмой СТАЛЬНАЯ ХВАТКА (AK), которая едва смогла преодолеть 10 млн рубеж сборов. Учитывая богатый актерский состав картины, ожидания от нее были несколько выше.

Замкнула десятку лучших анимационная работа ТУРБОЗАВРЫ. ГОД ДРАКОНА (CP) с результатом в районе 9 млн рублей. Российский мультфильм показал наихудшую наработку на сеанс в топе. 

Фото: постер фильма ХОЛОП 2

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