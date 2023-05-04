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Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Юра дворник»

Автор: Георгий Романов

4 мая 2023

Лидировать продолжает «Вызов»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом четверга вновь стал космический фильм ВЫЗОВ (CP). Релиз заработал чуть более 21 млн рублей, и учитывая то, что множитель уикенда в связи с праздничными днями будет выше, к вечеру воскресенья должен освоить 180-200 млн рублей.

Главная новинка уикенда, комедия ЮРА ДВОРНИК (CRP) расположилась на второй строчке чарта. Отечественная картина записала на свой счет 2,4 млн рублей, что должно вылиться в 20-25 млн рублей за весь уикенд. 

Еще одна амбициозная новинка, ВСЕ СТРАХИ БО (VLG) с Хоакином Фениксом в главной роли, заняла четвертое место чарта. Американский релиз заработал 1,9 млн рублей, и теперь вполне может рассчитывать на 18-20 млн рублей за четыре дня проката.

Сразу три новинки заработали примерно 1,4-1,5 млн рублей. Это комедия с Джеки Чаном КУНГ-ФУ ЖЕРЕБЕЦ (AK), военная драма ПОМИЛОВАНИЕ (NKI) и хоррор АСТРАЛ. СЕМЕЙНЫЙ ОБРЯД (EXP). Все они претендуют на кассу уикенда в диапазоне от 10 до 15 млн рублей за уикенд.

Замкнула десятку лучших еще одна новинка, криминальный триллер БАНДЫ ПАРИЖА (CPF). Французская картина освоила в первый день проката 0,9 млн рублей и по итогу недели может рассчитывать на 7-9 млн рублей. 

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