Предварительная касса четверга: лучшей новинкой стала комедия «Свободные отношения»

Картина «Быть» стартовала ниже ожиданий

Лидером четверга вновь стала семейная лента ЧЕБУРАШКА (CP). Релиз пополнил свою копилку почти на 13 млн рублей и теперь к концу уикенда может рассчитывать еще на 130-150 млн рублей.



Со второй строчки чарта стартовала лучшая новинка уикенда, отечественная комедия СВОБОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (CRP). Проект заработал чуть более 7 млн рублей, что позволит ему к вечеру воскресенья перевалить за отметку в 50 млн рублей.



Другая россйиская комедия БЫТЬ (NMG) стартовала ниже ожиданий. Картина смогла заработать в стартовый день лишь порядка 5 млн рублей. За уикенд релиз может заработать 30-35 млн рублей.



Американская комедия ЗНАКОМСТВО РОДИТЕЛЕЙ (EXP) заняла седьмое место в таблице лучших релизов четверга. На счету фильма с Ричардом Гиром и Эммой Робертс чуть более 2 млн рублей и перспектива закончить неделю с 14-16 млн рублей на своем счету.



Последней новинкой, попавшей в чарт, стал хоррор ЗАКЛЯТИЕ АБИЗУ (GF) с результатом 1,1 млн рублей. Общая касса за четыре дня проката окажется около 7-9 млн рублей.



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