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Бастующие американские актеры получили новое предложение от студий и стримингов

Автор: Илья Кувшинов

4 ноября 2023

Источники в профсоюзе отмечают, что им нужно тщательно изучить документ

Гильдия сценаристов США (SAG-AFTRA) получила от Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) новое предложение, которое может положить конец нынешней забастовке. Об этом сообщает Deadline.

Инсайдеры отмечают, что дальнейшие переговоры назначены на эти выходные – причем, ожидается, что главы студий примут в них непосредственное участие. Так или иначе, источники в профсоюзе подчеркивают, что слухи о возможном скором заключении нового трехлетнего контракта необходимо прекратить: SAG-AFTRA должна тщательно изучить новый документ перед тем, как возвращаться за стол переговоров.

Инсайдеры уверяют, что «очень преждевременно» считать новое предложение AMPTP окончательным и бесповоротным. Так или иначе, студии и стриминги крайне заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее завершить забастовку и вернуться к работе.

Также появилась информация, что во время недавней онлайн-беседы актерский профсоюз выразил свое недовольство затянувшимся молчанием альянса на тему комплексного пакета встречных предложений, который был представлен студиям и стримингам в прошлую субботу, а также по недавнему предложению насчет урегулирования искусственного интеллекта – отмечается, что ответа гильдия пока так и не получила.

Напомним, что стороны возобновили переговоры 24 октября.

Фото: соцсети SAG-AFTRA

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