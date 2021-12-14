«Человек-Паук: Нет пути домой» установил рекорд предпродаж постковидного периода
Автор: Никита Никитин
14 декабря 2021
Новый проект Marvel вызвал завидный ажиотаж
Новый проект Marvel и Sony ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ (SPPR) готовится удивить стартовыми цифрами в России. По состоянию на 11:00 московского времени 14 декабря предродажи на завтрашний день в системе ЕАИС достигли 78,5 млн рублей. На весь уикенд предпродажи на текущий момент составляют 129,7 млн рублей.
Для сравнения: предпродажи ВЕНОМА 2 в октябре 2021 года составляли 78 млн рублей. Всего за стартовую четырехдневку кинокомикс освоил 1 млрд рублей.
Абсолютным рекордсменом по уровню предпродаж в системе ЕАИС остается выходивший в 2019 году комикс-блокбас тер МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ с результатом 310,3 млн рублей.
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