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«Суперпозиция» с Павлом Табаковым названа лучшим жанровым веб-сериалом на фестивале в Испании

Автор: БК

24 ноября 2023

Создатели проекта уже приступили к работе над продолжением

Фантастический сериал «Суперпозиция» с Павлом Табаковым получил приз на фестивале Seriesland IX в испанском Бильбао в категории «Лучший жанровый веб-сериал». Смотр позиционирует себя как европейский центр веб-сериалов, где креативность и технологии объединяются, чтобы продемонстрировать передовой опыт киноиндустрии.

Это уже не первая награда для проекта производства компаний «Ящер Пикчерс» и «Вселенная Кино», сделанного при поддержке ИРИ – ранее он удостоился четырех статуэток на фестивале Baltimore Next Media Web Fest и был признан «Лучшим сериалом» на Minnesota WebFest.

История о студенте-физике, который в поисках отца отправляется в непростое путешествие по Мультивселенной, также получит продолжение – продюсеры проекта Андрей Шишканов, Дмитрий Щербанов и Денис Рябцев уже приступили к работе над вторым сезоном.

Фото: кадр из сериала «Суперпозиция»

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