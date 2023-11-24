«Суперпозиция» с Павлом Табаковым названа лучшим жанровым веб-сериалом на фестивале в Испании

Создатели проекта уже приступили к работе над продолжением

Фантастический сериал «Суперпозиция» с Павлом Табаковым получил приз на фестивале Seriesland IX в испанском Бильбао в категории «Лучший жанровый веб-сериал». Смотр позиционирует себя как европейский центр веб-сериалов, где креативность и технологии объединяются, чтобы продемонстрировать передовой опыт киноиндустрии.

Это уже не первая награда для проекта производства компаний «Ящер Пикчерс» и «Вселенная Кино», сделанного при поддержке ИРИ – ранее он удостоился четырех статуэток на фестивале Baltimore Next Media Web Fest и был признан «Лучшим сериалом» на Minnesota WebFest.

История о студенте-физике, который в поисках отца отправляется в непростое путешествие по Мультивселенной, также получит продолжение – продюсеры проекта Андрей Шишканов, Дмитрий Щербанов и Денис Рябцев уже приступили к работе над вторым сезоном.

Фото: кадр из сериала «Суперпозиция»