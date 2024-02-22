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Том Круз планирует вернуться к драматическим ролям

Автор: Илья Кувшинов

22 февраля 2024

Стали известны новые детали соглашения актера и Warner Bros. Discovery

Появились новые детали стратегического соглашения Тома Круза и Warner Bros. Discovery, которое было подписано в январе – по сообщению Variety, экшн-звезда хочет вернуться к серьезным драматическим ролям и работе с именитыми режиссерами.

Стоит отметить, что за свою карьеру Круз трижды был номинирован на актерский «Оскар» – за РОЖДЕННОГО ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ Оливера Стоуна, ДЖЕРРИ МАГУАЙЕРА Кэмерона Кроу и МАГНОЛИЮ Пола Томаса Андерсона.

Инсайдеры также утверждают, что Warner Bros. очень заинтересована в дистрибуции новой ленты Квентина Тарантино КИНОКРИТИК, однако главным препятствием для руководителей киноподразделения Майкла де Луки и Пэм Эбди остается Sony, успешно прокатавшая прошлую работу режиссера ОДНАЖДЫ В… ГОЛЛИВУДЕ.

Напомним, что Круз ведет переговоры насчет участия в десятом (и, возможно, последнем) фильме постановщика, и в лице Тарантино он как раз может найти редкое сочетание автора, который сочетает в своем творчестве кассовые успехи с наградами.

Фото: кадр из фильма ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ

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