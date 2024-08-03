Новые «Люди Икс» могут выйти в 2027 году

Disney обновила свой график грядущих релизов

Disney обновила свой график грядущих релизов – в частности, в него попали два безымянных проекта Marvel, которые заявлены на 23 июля 2027 года и 5 ноября 2027 года соответственно.

Инсайдеры утверждают, что одной из этих картин могут оказаться новые ЛЮДИ ИКС – по информации Production Weekly, съемки проекта предварительно запланированы на конец 2025 года.

О перезагрузке супергеройской франшизы пока мало что известно – в числе потенциальных сценаристов для проекта называются шоураннер «Колеса времени» Рейф Джадкинс и автор недавних ГОЛОДНЫХ ИГР Майкл Лессли.

Тем не менее, совсем недавно президент Marvel Studios Кевин Файги заявил, что в MCU скоро наступит «эра мутантов». Многие полагают, что потенциальные анонсы могут случиться на следующей неделе в рамках конвенции D23.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА