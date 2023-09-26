Глава Якутии высказался в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат»

Он заявил, что режиссеры обеих картин не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях

Глава Якутии Айсен Николаев высказался в защиту фильмов АЙТА и КАНДИДАТ, к которым были выдвинуты претензии Роскомнадзора и Министерства культуры России. По сообщению ТАСС, он подчеркнул, что авторы данных картин не могли снять кино о национализме и нетрадиционных ценностях.

«Я, как любой якутянин, буду немного предвзят, но, во-первых, я эти фильмы посмотрел. Во-вторых, я прекрасно знаю и Дмитрия Шадрина, и Степана Бурнашева. Знаю, что они оба – патриоты, никаких фильмов про нетрадиционные ценности или национализм они снимать в принципе не способны», – сказал глава Якутии.

Николаев отметил, что киноиндустрия в республике сейчас находится на подъеме, и запрет якутских картин может быть как раз с этим связан.

«Нас начали не только уважать, не только хвалить, нас некоторые начали бояться, – сказал он. – И определенные шаги по ограничению поля нашей деятельности – якутского кинематографа – начали пытаться выстроить, в том числе через такие, скажем так, надзорные действия».

Напомним, что детективный триллер Степана Бурнашева АЙТА на прошлой неделе пропал со всех стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора из-за «деструктивной информации, противоречащей принципам единства народов России». Комедия Дмитрия Шадрина КАНДИДАТ, в свою очередь, не получила прокатное удостоверение из-за того, что Министерство культуры России усмотрело в ней пропаганду ЛГБТ.

Фото: кадр из фильма АЙТА