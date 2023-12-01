«Первый канал» возвращает в эфир «Закрытый показ»

Записи новых выпусков пройдут в декабре

«Первый канал» принял решение вернуть в эфир ток-шоу «Закрытый показ». Ожидается, что записи новых выпусков пройдут в декабре, а ее ведущим вновь выступит Александр Гордон. Об этом сообщают «Ведомости».

Конкретная дата возвращения передачи в эфир пока не называется.

«Закрытый показ» впервые появился на «Первом канале» в 2005 году. Традиционно программа транслировалась по ночам сразу после телепремьеры авторского российского фильма – в студии картину обсуждали создатели и приглашенные эксперты, поделенные на противников и защитников. С 2013 по 2021 год «Закрытый показ» не выходил в эфир. В октябре-ноябре 2021-го было показано два новых выпуска, но дальнейшего продолжения не последовало.

Многие российские продюсеры неоднократно высказывались за возвращение передачи в эфир. В частности, об этом говорил Дмитрий Литвинов в рамках недавнего большого индустриального разговора БК о том, как будет выживать авторское кино в современной России.