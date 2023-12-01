top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Дэвид Заслав прокомментировал отмену «Бэтгерл» и других проектов Warner Bros.

Дэвид Заслав прокомментировал отмену «Бэтгерл» и других проектов Warner Bros.

Автор: Илья Кувшинов

1 декабря 2023

По словам генерального директора, это потребовало настоящего мужества

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав стал гостем саммита DealBook в Нью-Йорке, где высказался на тему недавних отмен уже готовых проектов студии ради сокращения расходов. Об этом сообщaет Variety.

Медиамагнат отметил, что командам Warner Bros. Entertainment и HBO пришлось принять ряд трудных решений – в частности, стоит ли тратить $30-40 млн на промо-кампанию фильма или же проще списать его со счетов. «Когда я смотрю на состояние нашей компании сейчас, то понимаю, что это было необходимо. И это потребовало настоящего мужества», – заявил Заслав.

По словам бизнесмена, массовые увольнения сотрудников и многочисленные списания контента были нужны для улучшения финансового состояния конгломерата. За полный 2022 год Warner Bros. Discovery потратила на реструктуризацию $2,9 млрд.

Напомним, что в прошлом году Warner Bros. отказалась от выпуска кинокомикса БЭТГЕРЛ с бюджетом в $90 млн и анимационного фильма СКУБИ-ДУ! ОТДЫХ С ПРИВИДЕНИЯМИ, а также нескольких сериальных проектов. В этом году подобная судьба могла коснуться картины КОЙОТ ПРОТИВ ACME, однако студия разрешила создателем продать ленту другим дистрибьюторам.

Фото: кадр из фильма БЭТГЕРЛ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

СТС представил проекты нового сезона
Подробнее
«Мы должны понять, что авторское кино – не то, от которого тошнит»
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов для детской и семейной аудитории и авторской анимации
Подробнее
Отзвуки эха: лучшие картины «Послания к человеку», которые стоит увидеть
Подробнее
Минкультуры объявило победителей питчингов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 ноября 2023 года
Подробнее
Минкультуры может не выдать прокатное удостоверение фильму «Поедем с тобой в Макао»
Подробнее
Касса четверга: «По щучьему велению» все еще на первом месте
Подробнее
Фонд кино поддержит два национальных фильма в прокате в IV кв. 2023 – I кв. 2024 года
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 ноября – 3 декабря 2023 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Хоккейные папы» стали лучшей новинкой
Подробнее
«Суперпозиция» с Павлом Табаковым названа лучшим жанровым веб-сериалом на фестивале в Испании
Подробнее
Фестиваль авторского кино «Зимний» объявил жюри
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Теща» рвется ввысь
Подробнее
Касса России: «По щучьему велению» лидирует пятую неделю подряд
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 2.0» назвал лауреатов
Подробнее
«Эксмо-АСТ» в 2023 году продала рекордное количество прав на экранизации
Подробнее
Фестиваль экранизаций «Читка 2.0» представил жюри и деловую программу
Подробнее
Хаяо Миядзаки начнет работу над новым фильмом после окончания проката «Мальчика и птицы»
Подробнее
В Москве прошла премьера фильма «Блондинка»
Подробнее