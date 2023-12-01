Дэвид Заслав прокомментировал отмену «Бэтгерл» и других проектов Warner Bros.

По словам генерального директора, это потребовало настоящего мужества

Генеральный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав стал гостем саммита DealBook в Нью-Йорке, где высказался на тему недавних отмен уже готовых проектов студии ради сокращения расходов. Об этом сообщaет Variety.

Медиамагнат отметил, что командам Warner Bros. Entertainment и HBO пришлось принять ряд трудных решений – в частности, стоит ли тратить $30-40 млн на промо-кампанию фильма или же проще списать его со счетов. «Когда я смотрю на состояние нашей компании сейчас, то понимаю, что это было необходимо. И это потребовало настоящего мужества», – заявил Заслав.

По словам бизнесмена, массовые увольнения сотрудников и многочисленные списания контента были нужны для улучшения финансового состояния конгломерата. За полный 2022 год Warner Bros. Discovery потратила на реструктуризацию $2,9 млрд.

Напомним, что в прошлом году Warner Bros. отказалась от выпуска кинокомикса БЭТГЕРЛ с бюджетом в $90 млн и анимационного фильма СКУБИ-ДУ! ОТДЫХ С ПРИВИДЕНИЯМИ, а также нескольких сериальных проектов. В этом году подобная судьба могла коснуться картины КОЙОТ ПРОТИВ ACME, однако студия разрешила создателем продать ленту другим дистрибьюторам.

Фото: кадр из фильма БЭТГЕРЛ