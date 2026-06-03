Официальная касса России: король сцены

Музыкальный фильм МАЙКЛ стартовал в прокате с 316 млн рублей, продемонстрировав второй результат среди зарубежных релизов после марта 2022 года. По финансовому показателю байопик уступил только ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА 3 (539 млн), а вот по числу проданных билетов уже большему числу картин. История первой половины жизни Майкла Джексона привлекла на свои сеансы 527 тысяч зрителей, что стало четвертым результатом после триквела ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА (973 тысячи зрителей), ДЖОНА УИКА 4 (783 тысячи зрителей), а также третьей части ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА 3 (593 тысячи зрителей). Таким же неоднородным получился результат соревнования новинки со своим ключевым аналогом, БОГЕМСКОЙ РАПСОДИЕЙ (234 млн рублей и 784 тысячи зрителей): релиз 2026 года выступил на 35% лучше по кассе, но на 32,4% слабее по посещаемости.

Директор по маркетингу «Вольги» Анна Соколова отметила, что в компании довольны, как стартовала картина, и выразила уверенность, что на дистанции она сократит разрыв по посещаемости: «Это прекрасное кино, рассчитанное и подходящее для самой широкой аудитории, которое в полной мере раскрывается именно на большом экране и в максимальном качестве показа. МАЙКЛ – пример высококлассного, высокобюджетного международного блокбастера, того формата кинособытийности, которого в российском прокате не хватает все последние годы. А не самая высокая в сравнении с хитами прошлых лет посещаемость первого уикенда в дальнейшем будем компенсирована длиной проката».

С выходом сильного конкурента экшн ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ показал умеренное падение сборов на 32,3%, заработав за второй уикенд еще 113,6 млн рублей. Общая выручка составила 352 млн рублей при 566 тысячах зрителей. Фильм Гая Ричи стал шестым в рейтинге зарубежных релизов этого года, опередив боевик УБЕЖИЩЕ (249 млн рублей и 457 тысяч зрителей). А среди последних релизов постановщика лента с Генри Кавиллом и Джейком Джилленхолом на 11,1% отстает по динамике от ОПЕРАЦИИ «ФОРТУНА»: ИСКУССТВО ПОБЕЖДАТЬ (396 млн рублей) и опережает на 28% график МИНИСТЕРСТВА НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (275 млн).

Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой картин, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувшем уикенде составила 103 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских релизов, главным из которых на этот раз стал фантастический блокбастер МАНДАЛОРЕЦ И ГРОГУ. По сравнению с предыдущей неделей выручка сократилась на 7,8%.

Подростковая комедия НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ удивила минимальным снижением сборов в топ-10, всего на 2,3%. Сборы за второй уикенд составили 59,7 млн рублей, а в общей сложности третий фильм франшизы с Миланой Хаметовой уже освоил 167 млн. Результат оказался лучше показателей первой и второй частей за тот же период (99,7 млн и 138 млн после двух уикендов соответственно).

Наилучшую динамику в чарте показал фильм ужасов ОБСЕССИЯ, прибавивший на втором уикенде 23% от своих первоначальных сборов и занявший по этому показателю место между хитами прошлых лет СУБСТАНЦИЯ (+30,1%) и УЖАСАЮЩИЙ 3 (+19,1%). По итогам вторых выходных проект Карри Баркера заработал еще 47,3 млн рублей и увеличил свою общую выручку до 115 млн рублей за 221 тысячу проданных билетов. Средняя посещаемость также выросла: с 10 до 22 человек на один сеанс, став самой высокой в топ-10.

С шестого места стартовал анимационный сиквел КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ с суммой 45,3 млн рублей. Новинку посмотрело 119 тысяч зрителей. На данный момент это второй старт среди мультфильмов этого года: строчкой ниже КОТЫ ЭРМИТАЖА 2 (40,1 млн рублей и 108 тысяч зрителей), строчкой выше ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ (49,1 млн рублей и 127 тысяч зрителей). В 2022 году первая часть, КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ заработала на 41,8% меньше (31,8 млн рублей), но ее посещаемость была на 18,1% выше (144 тысячи зрителей).

Еще одна новинка в топ-10 – триллер ПРОПАСТЬ – выступила значительно ниже прогнозов, освоив за первый уикенд 26,4 млн рублей за 56 тысяч проданных билетов. Фильм с молодыми звездами, Марком Эйдельштейном, Тиной Стоийлкович и Степаном Белозеровым, уступил всем своим референсам: ОДНА (50,3 млн рублей и 163 тысячи зрителей), ВНИЗ (47,5 млн рублей и 102 тысячи зрителей) и КЕНТАВР (36,8 млн рублей и 106 тысяч зрителей). В среднем на один сеанс картины приходило 6 человек, что стало самым низким показателем в топ-10.

Комедийное фэнтези БОГАТЫРИ потеряло 22,7%, что лучше динамики прошлогоднего аналога СОЛОВЕЙ ПРОТИВ МУРОМЦА (-38,4%). Новая фантазия о сказочных попаданцах заработала за вторые выходные 25,2 млн рублей. Это помогло ленте обойти сборы недавнего релиза ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (88 млн рублей против 89,7 млн). Следующий рубеж – тотал другой фантазии от «Нашего кино» ЖДУН 2 (108 млн).

Мультфильм ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ стал самым успешным анимационным релизом этого года всего за три уикенда. Его общие сборы достигли 117 млн рублей при умеренном падении на 34,7%. Позади остались КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА (109 млн рублей).

КОММЕРСАНТ держится в десятке лучших, увеличив свои сборы до 481 млн рублей. У фильма с Александром Петровым есть еще один полноценный уикенд, чтобы попытаться догнать итоговый результат прошлогодней картины МАЖОР В ДУБАЕ (501 млн) с Павлом Прилучным. 11 июня картина выйдет онлайн.

Также в прокат вышли хоррор МОНАХИНЯ ИЗ БОРЛИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ (12-е место, 2,9 млн рублей и 5,9 тысячи зрителей), мотивирующее драмеди МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО (13-е место, 2,7 млн рублей и 5 тысяч зрителей), превью режиссерской версии фильма Квентина Тарантино УБИТЬ БИЛЛА: КРОВАВОЕ ДЕЛО ЦЕЛИКОМ (14-е место, 2,2 млн рублей и 2,2 тысячи зрителей), фантастический триллер ОБИТЕЛЬ ЗЛА: МУТАЦИЯ (16-е место, 1,7 млн рублей и 3,5 тысячи зрителей) и семейный фильм МОЙ ДРУГ НЕРПА (20-е место, 721 тысяча рублей и 2,4 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 791 млн рублей, с учетом стран СНГ – 878 млн рублей. Это на 55,5% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 175% больше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировал пиратский релиз ЛИЛО И СТИЧ.

Фото: кадр из фильма МАЙКЛ

03.06.2026 Автор: Вероника Cкурихина