Официальная касса России: герои фильмов, соединяйтесь!

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием, за которыми на прошлой неделе преимущественно скрывалась новинка ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ, составила 61,3 млн рублей. Это на 12,7% больше сборов прошлой недели.

Лидером официального проката стал боди-хоррор ОДНО ЦЕЛОЕ. Пугающая мелодрама освоила за первый уикенд 38,7 млн рублей. Предыдущий фильм ужасов компании «Вольга», ВЕРНИ ЕЕ ИЗ МЕРТВЫХ, собрал на старте 27,9 млн.

Директор по маркетингу «Вольги» Виктория Ларина объясняет успех картины грамотно выстроенной стратегией: «Мы понимали, что это не традиционный хоррор, а интересная метафора, которая может привлечь и более широкую аудиторию, к тому же став отличным предложением для свидания. Именно на оригинальность проекта и тему созависимости, лежащую в его основе, мы делали ставку в своей кампании, а отличные отзывы критиков помогли проекту выделиться на фоне конкурентов».

С третьей строчки стартовала семейная комедия с фантастическим элементом МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ. Фильм о невероятном превращении заработал 35,4 млн рублей, обогнав недавнего СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА (28,7 млн), но не дотянув до сборов другой истории перевоспитания с Евой Смирновой КАПИТАН КРЮК (51,4 млн).

Продюсер и президент компании Arna Media Надежда Мотина довольна результатом: «Отзывы у фильма положительные. Всех восхищает игра Евы. Это фильм-аттракцион, где в паре с очень талантливой актрисой Евой Смирновой появляется медведь Том. Он невероятно артистичен и органичен в своей роли».

Холдовер НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ не покинул топ-5 на восьмой неделе проката, вновь продемонстрировав небольшое снижение выручки от прошлого уикенда – 16,1%. Общая касса релиза составила 688 млн рублей. Ровно столько же составляет итоговая сумма зимнего детектива КРАСНЫЙ ШЕЛК (688 млн). Сейчас ленты делят шестое место среди самых успешных фильмов этого года.

Комедия НЕ ОДНА ДОМА 2 на пятой неделе пополнила копилку на 16,3 млн рублей, а суммарно заработала уже 268 млн.

С шестой строчки стартовал фэнтези-боевик РЫЖАЯ СОНЯ. Новинка освоила 10,5 млн рублей, в два раза уступив своему жанровому собрату ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА (26,2 млн). Лента о воительнице отметилась самой низкой посещаемостью в топ-10 – всего 4 человека на сеанс.

Музыкально-фантастическая комедия ПЛАГИАТОР вплотную приблизилась к отметке в 150 млн рублей общих сборов. Фильм с Романом Евдокимовым освоил за уикенд еще 10,5 млн рублей. С большой вероятностью уже на следующей неделе лента, полная хитов, обойдет по сборам комедии с Филиппом Киркоровым БРАТЬЯ (155 млн) и с Дмитрием Нагиевым ЗЯТЬ (163 млн).

Еще один долгожитель проката, мелодрама МАТЕРИАЛИСТКА, пополнила и без того внушительную для жанра кассу на 10,4 млн рублей. В активе фильма уже 360 млн.

Слэшер ПИЛА X остался в топ-10, потеряв на третьей неделе умеренные 35,2%. Общая касса фильма составила 33,2 млн. Теперь ему принадлежит звание самого успешного релиза компании КИНО.АРТ.ПРО.

Замкнула десятку лидеров комедия ГЕРОИ АНЕКДОТОВ. Сборы проекта сократились сразу на 67,2%. Приключения народных персонажей в реальном мире заработали еще 4,2 млн рублей, а общая выручка выросла до 22,3 млн. Этого оказалось достаточно, чтобы обойти показатели другой фантастической комедии НЕЙРОБАТЯ (18,2 млн).

Также в прокат вышли мелодрама с Пирсом Броснаном и Хеленой Бонем Картер ПИСЬМА О ЛЮБВИ (17-е место, 1,2 млн) и перевыпуск знаменитой БАНДЫ АУТСАЙДЕРОВ Жан-Люка Годара (18-е место, 1,1 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 230 млн рублей, с учетом стран СНГ – 304 млн. Это на 17,6% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 44,6% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате лидировал пиратский релиз ДЕДПУЛ И РОСОМАХА.

Фото: кадр из фильма ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА: ПЕРВЫЕ ШАГИ

06.08.2025 Автор: Вероника Cкурихина