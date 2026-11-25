Выход в теневой прокат мрачной рождественской сказки СКРУДЖ вывел пиратские релизы на первую строчку прокатного рейтинга впервые за семь недель. Предыдущее первенство принадлежало ОБИТЕЛИ ЗЛА. Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой проектов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на минувшем уикенде составила 100 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы пиратских картин, главной из которых стал фильм с Джонни Деппом в главной роли. По сравнению с предыдущей неделей касса неофициального проката выросла на 8,5%, а относительно 40-уикенда, когда лидировал комедийный хоррор Зака Креггера, снизилась на 26,1%

Сборы исторического эпика РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ увеличились в четвертый уикенд на 97,3 млн рублей, падение относительно выручки прошлой недели составило 36,3%. Суммарно лента об императоре Петре Первом заработала уже 943 млн рублей и уже в ближайшие дни отметит взятый миллиард. Это больше тоталов отечественных проектов нынешнего года ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (930 млн) и ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2 (890 млн). Картину Андрея Кравчука в совокупности посмотрело 1,968 млн зрителей.

Семейная комедия ДЕДМОБИЛЬ стартовала с третьей строчки, заработав 69,3 млн рублей за 148,4 тысячи проданных билетов. В числе жанровых аналогов этого года фильм с Юрием Стояновым за рулем машины с голосом Сергея Бурунова обошел результат УВОЛИТЬ ЖОРУ (61,9 млн рублей и 125 тысяч зрителей) с Данилой Козловским и Михаилом Галустяном. А среди картин продюсера Георгия Малкова, которые также вышли в этом году, больше на старте получила только летняя комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 (101 млн рублей и 250 тысяч зрителей), а другие релизы – ДОКТОР ГАФ (24,6 млн рублей и 60,2 тысячи зрителей) и ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ (12,7 млн рублей и 25,1 тысячи зрителей) – получили заметно меньше внимания.

Подводя итоги первого уикенда, продюсер ДЕДМОБИЛЯ Георгий Малков поделился осторожными ожиданиями относительно тотала фильма на фоне выхода сильных релизов в грядущий уикенд: «В наших внутренних прогнозах картина прошла по средней планке. Показатели, безусловно, нас радуют и дают надежду, что мы достигнем запланированных нами 200 миллионов рублей. При таком старте это возможно даже с учетом того, что на следующем уикенде выйдет большой блокбастер ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ. Но для нашей целевой – семейной – аудитории, я думаю, проект останется предложением номер один».

На четвертой строчке расположился байопик РОККИ – ЭТО Я, освоивший на старте 50,5 млн рублей при посещаемости в 82,6 тысячи зрителей. Лента о том, как зажглась звезда Сильвестра Сталлоне, показала лучшую дебютную кассу 2026 года для дистрибьютора «Экспонента Фильм», опередив ОБСЕССИЮ (38,4 млн). В прокате картину продвигали в том числе через имя постановщика Питера Фаррелли, чья ЗЕЛЕНАЯ КНИГА в 2019 году стала «сарафанным» хитом, стартовав с 66,8 млн рублей.

Операционный директор компании Елена Верниковская отметила, что в «Экспоненте» всерьез полагаются на положительный «сарафан», который начал формироваться еще на допремьерных показах: «Результат отражает скорее наши консервативные прогнозы. Мы понимали, что в первую очередь в кинотеатры придет аудитория, знакомая с брендами РОККИ и Сталлоне. Но так как эта публика преимущественно взрослая, мы прикладывали значительные усилия, чтобы привлечь молодежь. Первый уикенд запустил мощный «сарафан», что вкупе с существенной рекламной поддержкой даст отличный прирост сборов к стартовым выходным на долгой дистанции».

Новая сказка КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО, опередив в топ-10 все похожие релизы, собрала за первые выходные 50,4 млн рублей. Однако этого оказалось недостаточным, чтобы обойти показатели близкого по зимнему настроению МОРОЗКО (88,3 млн рублей) и другую недавнюю картину про попаданцев в сказочный мир ЦАРЕВНА НЕСМЕЯНА (75,8 млн рублей). В кинотеатры посмотреть фильм с Александром Горбатовым пришло 119 тысяч зрителей.

БИТВА МОТОРОВ продолжает наращивать кассу, пополнив ее в свой седьмой уикенд на 45,7 млн рублей. Это рекорд текущего года по сборам на данном отрезке проката. Позади остались триквел ХОЛОПА (38,7 млн после семи уикендов) и сиквел ЧЕБУРАШКИ (36 млн за аналогичный период). Призовой фонд исторического гоночного фильма достиг 1,286 млрд рублей.

Нашумевшая до проката документальная лента УВИДЕТЬ ВСЕ взяла за первые выходные 38,2 млн рублей, а с учетом специальных показов заработала уже 43,2 млн рублей. При этом заметную долю в этих сборах составили сеансы с субтитрами – они принесли 10,1 млн рублей, согласно ЕАИС, за уикенд. Картину о предпринимательнице Элизабет Холмс посмотрело 52,3 тысячи зрителей. По обоим показателям проект Нэйтана Филдера и Лэнса Оппенгейма оказался близок к другому неординарному релизу-событию, ПЛЕТЕНЫЙ МУЖ (42,7 млн рублей и 69 тысяч зрителей).

Директор по маркетингу «Вольги» Анна Соколова и директор по стратегии и дистрибуции Ия Лебедева признались, что делать прогнозы по картине было сложно, поскольку даже для международного рынка она является уникальным явлением: «С учетом жанра релиз получил достаточно широкую роспись, но, разумеется, в небольших городах ленте пробиться труднее, хотя многие кинотеатры сделали максимум для того, чтобы подготовить своего зрителя к этому киноопыту через соцсети, специальные показы с обсуждениями, и мы призываем коллег продолжать работать со своей аудиторией на местах. Как показывают сейчас цифры, побеждают те, кто вовлекает аудиторию и работает с ней с помощью своих каналов. При этом мы уверены, что у проекта все впереди и его ждет долгий прокат. У него идеальный «сарафан», огромный интерес аудитории и, как следствие, все шансы работать на самую широкую публику».

Лучший старт в истории франшизы показал мультфильм ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ, заработав за первый уикенд 33,3 млн рублей. Предыдущая часть, ТУРБОЗАВРЫ. ЗИМНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ (10,3 млн рублей), собрала в три раза меньше в денежном выражении. Среди анимационных лент этого года новинка немного недотянула до результата ГРУЗОВИЧКОВ (37,4 млн рублей и 96 тысяч зрителей).

Минимальное падение в топ-10 – на 16,4% – продемонстрировал мелодраматический байопик ЛИЛЯ. Черно-белая лента пополнила кассу на 29,6 млн рублей, а в общей сложности заработала уже 79,4 млн. Это позволило фильму с Марией Смольниковой превзойти показатели другого авторского высказывания об известной творческой личности, ЛЕРМОНТОВ (63,8 млн рублей и 139 тысяч зрителей).

Обратную динамику показали ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА: снижение выручки проекта составило 43,5%, что стало наибольшим падением среди релизов первой десятки. За две недели приключенческий фильм освоил 76,2 млн рублей, что приближает его к сборам ЖДУНА 2 (85,7 млн рублей) за аналогичный период, и к итоговым результатам ПРИКЛЮЧЕНИЙ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (88,6 млн).

Также в прокат вышли криминальная драма БУМАЖНЫЙ ТИГР (17-е место, 8,1 млн рублей и 10,8 тысячи зрителей) и хоррор АСТРАЛ. ИНОЙ МИР (18-е место, 7,7 млн рублей и 15,2 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 665 млн рублей, с учетом стран СНГ – 691 млн рублей. Это на 3% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 23% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2025 года, когда в прокате лидировала ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3.

Фото: кадр из фильма СКРУДЖ

25.11.2026 Автор: Вероника Скурихина