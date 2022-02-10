Disney+ набрал почти 130 млн подписчиков к концу 2021 года

Медиагигант усиливает свою ставку на стриминг

Компания Disney может быть довольна тем, как Disney+ завершил год. Флагманский потоковый сервис медиагиганта превзошел прогнозы экспертов, набрав к концу прошлого года почти 130 млн подписчиков, cообщает Variety. На конец 2021 года у Disney+ база увеличилась до 129,8 млн домохозяйтсв по всему миру. За последний квартал ушедшего года сервис добавил 11,8 млн новых аккаунтов. В целом за год платформа набрала 34,9 новых пользователей. Рост за год составил 36,7%. 2020 год Disney заканчивал с 94,9 млн подписчиков.

В целом, компания Disney сообщила о выручке в размере $21,82 млрд и скорректированной прибыли на акцию в размере $1,06 за первый финансовый квартал 2022 года. Это ощутимо превзошло консенсус-прогнозы аналитиков Уолл-Стрит, которые ожидали выручку в размере $18,36 млрд и прибыль на акцию в 61 цент. Это предсказуемо привело к резкому росту акций компании.

В США и Канаде у стриминг-сервиса набралось 42,9 млн клиентов (рост на 18%). На международных территориях, за вычетом показателей Disney Plus Hotstar, рост составил 40%, число набранных пользователей – 41,1 млн. Сервис Disney Plus Hotstar, принадлежащий Novi Digital Entertainment из Star India и управляемый Disney Media и Entertainment Distribution, запущенный в Индии и некоторых других странах Юго-Восточной Азии, показал за год рост на 57%, достигнув 45,9 млн абонентов.

Disney+ по-прежнему требует серьезных инвестиций, конкуренция в сфере стриминг-вещания по всему миру усиливается. Как недавно стало известно, в планах Disney потратить на контент в 2022-м финансовом году $33 млрд, что подразумевает рост затрат на $8 млрд. Большая их часть предназначена для Disney+, а также Hulu и ESPN Plus. По прогнозам Disney, к сентябрю 2024 года общее количество платных подписчиков Disney+ достигнет 230-260 млн. Ожидается, что услуга потокового вещания станет прибыльной в 2024-м финансовом году.

Отдел медиа, развлечений и дистрибуции, который помимо онлайн-сервисов занимается телевидением и кинопрокатом, увеличил собственную выручку на 15%, до $14,6 млрд. В прошлом квартале этот показатель составлял $12,7 млрд. Операционная прибыль выросла с $1,3 млрд до $3,2 млрд. За последние три месяца внушительным объемом просмотров на сервисе может похвастаться мультфильм ЭНКАНТО, и в то же время в кинотеатрах плачевные результаты показали ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ и ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ. Анимация ЭНКАНТО также не стала кинотеатральным хитом, но благодаря успехам на Disney+ есть вероятность, что в дальнейшем киновселенная мультфильма будет расширяться. Во время созвона с инвесторами генеральный директор Disney Боб Чапек отметил, что сегодня кинотеатральная дистрибуция не является единственным путем для построения франшиз.

В прошлом месяце в Disney+ прошла большая реорганизация. Новый руководитель Disney+ пока не объявлен, а вот президентом Disney Streaming назначен Майкл Паулл. Новым президентом Hulu назначен Джо Эрли, бывший глава отдела маркетинга, который теперь будет подчиняться Пауллу. Компания также сформировала новый отдел для создания международного контента во главе с Ребеккой Кэмпбелл.

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