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Новый антипиратский меморандум будет подписан до конца года

Автор: БК

13 декабря 2021

Срок его действия составит три года

До конца года интернет-компании и правообладатели подпишут новую версию антипиратского меморандума, сообщают «Ведомости». Данное решение было выработано в ходе совещания, которое состоялось в Роскомнадзоре 7 декабря. Предложения рабочей группы будут включены в текст нового меморандума, который планируется принять до конца 2021 года. Срок его действия – три года. Предполагается, что «меморандум 2.0» вступит в силу одновременно с законопроектом Сергея Боярского, который был разработан по итогам действия первого меморандума. Законопроект был внесен в Госдуму в прошедшем июне.

Как рассказал президент Медиакоммуникационного союза (МКС) Михаил Демин, в обновленной версии меморандума в итоге появится мера по удалению сайтов-рецидивистов. В случае, если число ссылок, содержащих пиратский контент, на одном домене превысит 100, он будет удален из поисковой выдачи. Последнее предложение особенно затрагивает Lostfilm, lordfilm и другие популярные пиратские сайты, которые пока остаются в выдаче «Яндекса».

За три года действия меморандума из поисковой выдачи, согласно статистике МКС, было удалено свыше 31 млн ссылок с пиратским контентом. При этом, по словам Демина, в отношении 20% доменов, внесенных в реестр, было подано более 100 ссылок с нелегальными копиями сериалов и фильмов.

Также в «меморандум 2.0» планируется включить борьбу с доменными склейками. Этот инструмент сейчас активно применяется пиратами и позволяет им после удаления ссылки с нелегальным контентом из выдачи за счет склейки страниц возвращаться на те же поисковые позиции, с которых они были удалены. Механизм борьбы с доменными склейками пока находится в процессе обсуждения с интернет-компаниями.

Предусмотрены в «меморандуме 2.0» и механизмы защиты от удаления из выдачи легальных сайтов. Защита будет распространятся на различные легальные площадки, в том числе сайты органов власти, интернет-СМИ, соцсети, видеосервисы, включенные в реестр аудиовизуальных сервисов Роскомнадзора.

Еще одно важное нововведение – действие положений «меморандума 2.0» предлагается распространить не только на аудиовизуальный контент, но и на иные объекты интеллектуальной собственности. В частности, к меморандуму будет предложено присоединиться представителям книжной и музыкальной индустрии.

Антипиратский меморандум был принят в ноябре 2018 года. Документ дает возможность правообладателям во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями своих произведений. Для этого им необходимо направить соответствующую ссылку в специальный реестр, держателем которого является МКС. Интернет-компании обязаны следить за реестром и удалять ссылки в течение шести часов с момента внесения. Сейчас такой механизм доступен только для создателей аудиовизуального контента – действующих участников меморандума. Это крупнейшие медиакомпании Первый канал, холдинг ВГТРК, «Газпром-медиа», «Национальная Медиа Группа», ассоциация «Интернет-видео» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. Со стороны интернет-площадок участниками меморандума являются «Яндекс», VK и Okko и Rambler & Co.

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