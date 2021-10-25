Фильм «Разжимая кулаки» выдвинут от России на «Оскар»
Решение объявил новый председатель Национального Оскаровского комитета Павел Чухрай
Картина режиссера Киры Коваленко РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ выдвинута от России на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом рассказал председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.
Мировая премьера картины РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ состоялась в рамках 74-го Каннского международного кинофестиваля. Во второй по значимости конкурсной программе «Особый взгляд» фильм был удостоен главной награды.
В отечественный прокат ленту 25 сентября выпустила компания «Пионер». Картина смогла собрать в кинотеатрах 3,6 млн рублей.
Ранее своих кандидатов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинули следующие страны:
• Финляндия – КУПЕ НОМЕР 6
• Франция – ТИТАН
• Норвегия – ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
• Италия – РУКА БОГА
• Германия – Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ
• Япония – СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ
• Колумбия – ПАМЯТЬ
• Исландия – АГНЕЦ
• Иран – ГЕРОЙ
• Румыния – БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
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