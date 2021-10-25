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Фильм «Разжимая кулаки» выдвинут от России на «Оскар»

Автор: Никита Никитин

25 октября 2021

Решение объявил новый председатель Национального Оскаровского комитета Павел Чухрай

Картина режиссера Киры Коваленко РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ выдвинута от России на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом рассказал председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

Мировая премьера картины РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ состоялась в рамках 74-го Каннского международного кинофестиваля. Во второй по значимости конкурсной программе «Особый взгляд» фильм был удостоен главной награды.

В отечественный прокат ленту 25 сентября выпустила компания «Пионер». Картина смогла собрать в кинотеатрах 3,6 млн рублей.

Ранее своих кандидатов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинули следующие страны: 

• Финляндия – КУПЕ НОМЕР 6
• Франция – ТИТАН
• Норвегия – ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ
• Италия – РУКА БОГА
• Германия – Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ 
• Япония – СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ
• Колумбия – ПАМЯТЬ
• Исландия – АГНЕЦ
• Иран – ГЕРОЙ
• Румыния – БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 

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