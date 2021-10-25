Фильм «Разжимая кулаки» выдвинут от России на «Оскар»

Решение объявил новый председатель Национального Оскаровского комитета Павел Чухрай

Картина режиссера Киры Коваленко РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ выдвинута от России на соискание премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом рассказал председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

Мировая премьера картины РАЗЖИМАЯ КУЛАКИ состоялась в рамках 74-го Каннского международного кинофестиваля. Во второй по значимости конкурсной программе «Особый взгляд» фильм был удостоен главной награды.

В отечественный прокат ленту 25 сентября выпустила компания «Пионер». Картина смогла собрать в кинотеатрах 3,6 млн рублей.

Ранее своих кандидатов в категории «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинули следующие страны:

• Финляндия – КУПЕ НОМЕР 6

• Франция – ТИТАН

• Норвегия – ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

• Италия – РУКА БОГА

• Германия – Я СОЗДАН ДЛЯ ТЕБЯ

• Япония – СЯДЬ ЗА РУЛЬ МОЕЙ МАШИНЫ

• Колумбия – ПАМЯТЬ

• Исландия – АГНЕЦ

• Иран – ГЕРОЙ

• Румыния – БЕЗУМНОЕ КИНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

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