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Фонд кино требует от создателей фильма «Ампир V» 84 млн рублей

Автор: Никита Никитин

20 октября 2021

Полученная создателями картины субсидия выдавалась на условиях возврата

Фонд кино требует от создателей АМПИР V 84 млн рублей. В электронной картотеке на сайте арбитражного суда города Москвы можно найти записи о двух делах, в которых истцом выступает Федеральный Фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинемаграфии, а ответчиком — ООО «Кинокомпания «Квадрат». Записи датированы 19 и 20 октября 2021-го года.

Заявку в Фонд кино на получение субсидии создатели подавали трижды и в итоге получили деньги в 2017 году. Согласно данным из открытых источников, на тот момент Фонд кино предоставил продюсерам не менее 60 млн.

Режиссер проекта Виктор Гинзбург начал работать над АМПИР V с 2011 года, сразу после завершения проката GENERATION П. В 2015 году он запустил краудфандинговую кампанию, в ходе которой было привлечено почти 8 млн рублей. На эти средства в сентябре 2017 года удалось начать съемки. Также раннюю разработку проекта финансировали предприниматели Александр Мамут и Юрий Крестинский.

Также АМПИР V стала первой игровой картиной, завершение съемок которой проводилось на криптовалютные инвестиции. В 2018 году создатели провели ICO (Initial Coin Offering) — первичное размещение токенов. Планировалось привлечь более 200 млн рублей, это следовало из white paper проекта. Держатели токенов претендуют на часть прибыли от фильма, если он заработает в прокате. Кампания по сбору средств была завершена досрочно. С помощью продажи криптовалюты под названием Bablos на производство проекта удалось собрать 3,5 млн евро. 

На текущий момент АМПИР V готовится к старту в кинотеатрах 25 ноября. Дистрибьютором фильма выступает SPPR. 

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