«Барби» стала самым кассовым фильмом 2023 года

Лента Греты Гервиг заработала в мировом прокате $1,36 млрд

Ни недели без рекорда для картины Греты Гервиг – Variety сообщает, что БАРБИ официально стала самым кассовым фильмом 2023 года в мировом прокате.

Лента о самой известной кукле смогла заработать $1,36 млрд в мировом прокате, побив результат прошлого лидера – мультфильма БРАТЬЯ СУПЕР МАРИО В КИНО ($1,35 млрд).

БАРБИ все еще работает на 75 международных территориях и, по данным на пятницу, принесла с них $763,4 млн. Наибольшим успехом лента пользуется в Великобритании ($117,8 млн), Австралии ($54,1 млн), Мексике ($54,1 млн), Германии ($53,8 млн) и Франции ($46 млн).

Напомним, что на этой неделе картина также стала самой кассовой лентой студии Warner Bros. в мировом прокате, превзойдя результат заключительного ГАРРИ ПОТТЕРА.

Цифровой релиз БАРБИ должен состояться на международных сервисах 12 сентября, а с 22 сентября фильм с Марго Робби получит ограниченный недельный прокат в IMAX-кинотеатрах в Северной Америке и отдельных странах по всему миру.

Фото: кадр из фильма БАРБИ