Канны упростили протоколы санитарной безопасности

Каннский кинофестиваль внес изменения в собственные протоколы по борьбе с COVID-19, сообщает Deadline. Теперь гости и участники, не являющиеся гражданами ЕС, смогут получить специальный медицинский пропуск, наличие которого позволит не проходить повторные тесты на коронавирус каждые 48 часов. Новые пропуска можно получить на местном морском вокзале. По словам очевидцев, услуга оказалась популярной – для получения документа требовалось отстоять тридцатиминутную очередь.

До этого среди гостей Канн наблюдалось разделение. Участники из Франции и других стран ЕС, прошедших вакцинацию полностью, могли свободно посещать показы и другие мероприятия фестиваля. В то же время делегаты с других территорий вынуждены были проходить специальную проверку каждые двое суток. Участники фестиваля, прошедшие вакцинацию не полностью, по-прежнему должны регулярно получать подтверждение своего состояния.

Директор Канн Тьерри Фремо лично выступил сегодня перед несколькими показами, в которых отметил отсутствие скопления людей на событиях смотра. По его словам, на фестивале 9 июля не было зарегистрировано ни одного положительного случая коронавируса. По эксклюзивным данным Deadline, на мероприятиях смотра в среднем регистрировалось по три положительных случая в день. В целом, большинство гостей остались довольны введенными протоколами безопасности, хотя случаи игнорирования правил также, к сожалению, наблюдались.

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10.07.2021 Автор: Никита Никитин

Источник: Deadline