Sony анонсировала триквел «Венома» и сиквел фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

В Лас-Вегасе стартовал CinemaCon 2022

25 апреля в Лас-Вегасе начался CinemaCon, крупнейший индустриальный слет участников американской киноиндустрии. Впервые за два года профессиональный конвент проходит в полноценном формате. Два года назад мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса, а в прошлом году выставка была проведена в августе в усеченном виде. В этом году к участию в мероприятии вернулись все пять голливудских мейджоров, а также независимые студии Lionsgate и Neon. Все они представят свои предстоящие проекты в кинозале Colosseum в Caesars Palace.

Линейку презентаций начала киностудия Sony. Глава Sony Pictures Entertainment Том Ротман пребывал в крайне воодушевленном состоянии духа. Он обратил внимание, что смерти кинопоказа, о чем так часто говорили скептики, не произошло. За период коронакризиса фильмы Sony собрали в мировом прокате $3,3 млрд. Ротман был не одинок в своей вере в традиционный кинотеатральный показ. Президент Sony Motion Pictures Джон Гринштейн также отметил приверженность Sony сохранять эксклюзивность театрального окна.

Том Ротман объявил, что студия продолжит развитие франшиз ВЕНОМ и ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ. Том Харди вернется в образу Эдди Брока в третьем фильме о приключениях инопланетного симбиота, последний раз появлявшегося на больших экранах в суперблокбастере студии ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ. Свое продолжение получит и фильм Джейсона Райтмана ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ: НАСЛЕДНИКИ, который вернул к жизни легендарную комедийную франшизу после продолжительного перерыва.

Еще одним амбициозным проектом студии станет новый релиз EL MUERTO. Это история об еще одном антигерое Marvel, которого сыграет Бенито Антонио Мартинес Окасио, более известный как мировая суперзвезда Bad Bunny. Он станет первым латиноамериканским актером, который исполнит главную роль в фильме по комиксам Marvel. EL MUERTO планируется к выходу в кинотеатрах 12 января 2024 года.

Участники презентации смогли посмотреть много эксклюзивных материалов по нескольким проектам. Режиссер Дэвид Литч представил 10 минут из залихватского комедийного боевика с Брэдом Питтом БЫСТРЕЕ ПУЛИ, а Крис Миллер и Фил Лорд – первые 15 минут раскадровок продолжения своего хита ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ, в свое время получившего «Оскар» за лучший анимационный фильм. Хоаким Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин К. Томпсон режиссируют продолжение по сценарию авторов оригинала Лорда и Миллера, а также Дэвида Каллахэма. Ведется работа сразу над двумя продолжениями, которые выйдут 2 июня 2023-го и 29 марта 2024-го года соответственно.

Глава TriStar Pictures Николь Браун, постановщица Джина Принс-Байтвуд и кинозвезда Виола Дэвис представили фильм THE WOMAN KING. Исторический остросюжетный эпос вдохновлен реальными событиями, произошедшими в Королевстве Дагомея, одном из самых могущественных государств Африки в XVIII-XIX веках. На экраны кинотеатров фильм планируется к выходу 16 сентября.

Риз Уизерспун записала для гостей презентации видеообращение, где рассказала о новом проекте WHERE THE CRAWDADS SINGS. Фильм готовится к старту 15 июля. Он основан на романе-бестселлере и рассказывает историю потерявшейся девочки Кии, которая умудрилась выжить в опасных болотах Северной Каролины.

Также в ходе презентации были заявлены байопик о Джордже Формане, третья часть ВЕЛИКОГО УРАВНИТЕЛЯ, а также проекты KRAVEN THE HUNTER, I WANNA DANCE WITH SOMEBODY и A MAN CALLED OTTO.

