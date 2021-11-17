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Роскомнадзор утвердил требования к единому измерителю аудитории

Автор: БК

17 ноября 2021

Пакет соответствующих документов опубликован на портале правовой информации

Пакет документов, необходимых для выбора единого медиаизмерителя аудитории онлайн-кинотеатров, прошел все стадии согласования. Все они доступны на официальном портале правовой информации. Тексты проектов были опубликованы три месяца назад и в соответствии с регламентом прошли общественное обсуждение.

Как и предполагалось, организация, которая будет служить исследователем объема аудитории, должна являться российским юридическим лицом, причем доля иностранного участия не должна превышать 20%, а также обладать как минимум трехлетним опытом проведения исследований ТВ- и интернет-аудитории. От измерителя требуется наличие исключительного права на софт для исследования аудитории, наличие хотя бы одного технического средства на одно пользовательское оборудование для исследования ТВ-аудитории, равно как и наличие методики ее исследования. Аналогичные требования предъявляются к компании, которая будет транслировать контент телеканалов в онлайне.

Согласно приказу Роскомнадзора, компания должна предоставлять ежегодный отчет о проведенных исследованиях не позднее 1 февраля. Необходимо будет раскрывать данные о медиапотреблении аудитории в разбивке по полу и возрастам (12–24, 25–34, 35–44, 45–54 и 54+): среднесуточное и среднемесячное время просмотра, среднесуточное и среднемесячное число зрителей. Кроме того, в отчете необходимо указать самые популярные единицы контента (топ-10) и их тематику.

Ранее представители бизнеса и отраслевые организации высказывали опасения по поводу использования коммерческих данных, которые окажутся в распоряжении единого измерителя. Участники рынка не были убеждены заверениями автора законопроекта Антона Горелкина в том, что выбранная РКН организация не сможет торговать собранными данными, поскольку в тексте прописаны ограничения на их нецелевое использование.

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