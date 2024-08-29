Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов для детской и семейной аудитории

Во втором блоке экспертам представили 36 проектов

28 августа в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась очная защита анимационных национальных фильмов, а также национальных фильмов для детской и семейной аудитории организаций кинематографии.

Второй блок питчинга открылся приключенческой сказкой КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ от Yellow, Black & White и режиссера Клима Шипенко. По сюжету Оля живет вместе со своей бабушкой, которая постоянно рассказывает ей волшебные истории. Родители девочки очень заняты и не бывают дома. Однажды Оля ссорится с семьей и случайно попадает в зеркальное королевство из историй бабушки, где встречает свое отражение – девочку Яло. В этом мире все люди слишком поглощены зеркалами, ведь в них они видят идеальные версии самих себя. Эти волшебные зеркала изобрел Коршун, чтобы подчинить своей власти все королевство. Сможет ли Оля поверить в чудо и спасти королевство? В числе референсов называются АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, КРУПНАЯ РЫБА, КАПИТАН КРЮК, МОСТ В ТЕРАБИТИЮ. Продюсерами картины по одноименному произведению Виталия Губарева выступят Константин Эрнст, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Георгий Шабанов. Бюджет проекта составит 1 млрд рублей, у Фонда запрашивают 300 млн рублей. Стоимость маркетинга – 150 млн рублей.

«БигСкринПродакшн» заявила комедию НЕ ОДНА ДОМА 2, продолжение фильма с Миланой Хаметовой. В сиквеле Маша отправляется с папой в летнее путешествие на автодоме. Такие поездки за последние три года стали семейной традицией. Папа с энтузиазмом показывает ей интересные места, но ей это уже наскучило. Их автодом останавливается в одном из кемпингов, куда прибывает автобус с подростками. Маша узнает, что ребята едут в лагерь, и меняется с одной из девочек по взаимному согласию и попадает в лагерь. Там она встречает «старых» знакомых – жуликов Хахаля и Няню и дает им отпор. Продюсерами картины выступают Андрей Липов, Александр Бережной, Надежда Мотина. Съемки продолжения стартуют 16 сентября, релиз предварительно заявлен на 11 июля 2025 года.

Компания «ВИВА» участвует в конкурсе с семейной фантастической комедией КОТ УЧЕНЫЙ, рассказывающей о гениальном ученом, чье сознание случайно вселяется в домашнего кота. В теле животного сложно добиться успеха, но с помощью друзей Илье удается вывести недобросовестных конкурентов на чистую воду и вернуть свою привычную жизнь. Референсы проекта – ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ, ПРИЗРАК, ЛОХМАТЫЙ ПАПА. Режиссером и продюсером выступает Иван Архипов, также в числе продюсеров – Виктория Гудз и Анатолий Сергеев. Бюджет проекта составит 130 млн рублей.

«Дудка Филмс» представила приключенческий семейный фильм 14 ХОРОШИХ МАЛЬЧИКОВ. По сюжету, московского мажора Марка отправляют на Камчатку на перевоспитание к отцу, погонщику собак. Чтобы вернуться домой, Марк должен выиграть гонку на собачьих упряжках. В числе референсов авторы называют ХОЛОПА и СНЕЖНЫХ ПСОВ. Режиссером заявлен Виталий Дудка, продюсером – Роксана Санкина. Главные роли в проекте должны исполнить Олег Чугунов и Диана Енакаева. Съемки состоятся на Камчатке и начнутся в феврале 2025 года. Бюджет составит 135 млн рублей.

Кинокомпания «Вверх» запросила средства на производство приключенческого военно-исторического фильма для всей семьи ЯШКИНА ТРОПА. По сюжету, 14-летняя Настя тоскует по умершей матери и ненавидит новую семью отца. Однажды она вынуждена ехать с ними на хутор в Краснодарском крае, где отец планирует продать старый дом своего деда. Поссорившись с родителями, Настя сбегает из хутора, чтобы вернуться в Москву. За ней увязывается сводный младший брат Петя. Дети ссорятся прямо на железнодорожной станции, заходят внутрь и… попадают в 1942 год. Им предстоит выдержать испытание войной, найти и потерять новых друзей, подружиться с осликом и узнать тайну Яшкиной тропы, спасти эвакуационный поезд и познакомиться со своими предками. В дримкасте числятся Елена Лядова, Линда Лапиньш, Петар Зекавица, Антон Хабаров. Режиссером заявлена Татьяна Мирошник, продюсерами – Ольга Слабова и другие. Партнером выступает медиагруппа «Красный квадрат».

Приключенческое фэнтези ДВЕ НЕДЕЛИ ЛЕТА («Киностудия КИТ») расскажет о городском подростке Пашке, который оказывается на каникулах в деревне у бабушки – там ему очень скучно и все не нравится. Но именно здесь в ближайшие две недели лета он найдет лучшего друга, встретит первую любовь и столкнется с внеземной цивилизацией. Режиссером выступает Алексей Камынин, продюсерами – Андрей Терешок, Элина Столерова. В дримкасте – Ева Смирнова, Марк Доронин, Юлия Снигирь, Александр Ильин, Федор Лавров. Референсами называют сериал «Очень странные дела», фильмы СУПЕР 8, КОРТИК и БРОНЗОВАЯ ПТИЦА.

Олег Погодин снимет сказку ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК (Киностудия «Москино»). По сюжету капризная и эгоистичная Машенька получает от бабушки-волшебницы цветок, исполняющий желания, и тратит их согласно своему характеру. Первым делом она решает проучить дворовых сорванцов, которые все время ее дразнили и щекотали, и отправляет их на Северный полюс, чтобы их съел белый медведь. Продюсером ленты выступает Мария Ушакова. Проект пока находится на очень ранней стадии разработки.

«Киностудия Соль» во второй раз запросила средства на производство приключенческого фильма ЗОЛОТЫЕ КАНИКУЛЫ, повествующую о трех подростках, которые обнаруживают в горах полевую офицерскую сумку и письмо времен Гражданской войны. На обратной стороне письма кровью сделана какая-то надпись на алтайском языке – дети понимают, что речь идет о тайне, связанной с адмиралом Колчаком. Режиссером картины выступает Олег Денисов, продюсером – Денис Ковалевский. В дримкасте создатели видят Павла Деревянко и Дениса Шведова. Съемки пройдут на Алтае.

«КиноФирма» снова участвует в конкурсе с новогодней комедией МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО. По сюжету 31 декабря дедушка вместе с внуком Сережей подбирают дворового пса, который прячется от новогодних салютов. Вскоре после того, как внука забирают, Михаилу становится плохо. Чтобы спасти хозяина, пес Степка отправляется на поиски мальчика. Режиссером проекта стал Александр Бабаев (ТАЙНЫЙ САНТА). Продюсеры – Василий Ровенский, Ксения Егорова, Диана Бузуркиева. Главные роли исполнили Ирина Пегова, Максим Лагашкин, Андрей Андреев. Фильм снят и находится на этапе постпродакшна. «Наше кино» выпустит картину 5 декабря.

Также компания представила семейную комедию КОТОВАСИЯ о приключениях кота в Москве. Главный герой фильма, Василий Пыжиков уже пять лет работает менеджером по онлайн-продажам в магазине товаров для котов «Мягкие лапки». Однажды босс дает ему поручение взять к себе кота Ваську − лицо бренда их магазина, пока домочадцы в отъезде. Через три дня приедут зарубежные партнеры для заключения договора, и, если что-то случится с котом, Пыжикова точно уволят. Оказавший в квартире Пыжикова кот и соседский голубь придумывает план побега − надо посмотреть с высоты на Москву и тогда Васька должен узнать свой дом. Теперь всей семье Пыжиковых предстоит найти Ваську в большом городе, вернуть его боссу и получить долгожданное повышение. Продюсеры проекта – Василий Ровенский, Диана Бузуркиева. Съемки запланированы на следующий год.

Киностудия им. М. Горького заявила комедию НОВЕЙШИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА В ГОРАХ КАВКАЗА. Новый фильм о приключениях любимых в СССР персонажей расскажет об одноклассниках Петрове и Васечкине, которые перемещаются в 1837 год и собираются уничтожить стихи Лермонтова, чтобы не учить их в школе. Но поняв, что каждый их шаг может безвозвратно изменить будущее, они решают спасти рукопись поэмы «Бородино». В дрим-касте на роли заглавных героев заявлены Тимофей Попович и Мирон Лебедев, а на партию Маши Старцевой – Вера Островская. Лермонтова, в свою очередь, может сыграть Павел Табаков. Режиссером картины выступит Александр Войтинский (ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ОГНИВО). Продюсер – Юлиана Слащева.

Семейная приключенческая комедия МЫ ИЗ КОМИКСА (Компания «Мастерская») расскажет о том, что главные супергерои для детей – их родители. Согласно анонсированному сюжету, суперзлодей решает заманить автора комикса в свой мир, чтобы нарушить ход вещей, в котором ему никогда не победить супергероя. Однако вместо писателя через портал проваливаются его дети. Пока ребята сражаются со злом, отец борется с творческим кризисом, даже не догадываясь, что любой сценарный ход может стать для его детей решающим. Режиссером выступит Рустам Ильясов («Трудные подростки»), а продюсером – Юрий Бажутов. Бюджет производства – 240 млн рублей. В числе референсов – СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, СУПЕРБОБРОВЫ.

«Монументал Вижн» представила приключенческую сказку ДЕТСКИЙ МИР об оживших детских игрушках в самом главном магазине Москвы. Героям фильма предстоит объединиться с ними, чтобы победить дух Раздора, который пробрался в их семью и чуть не покорил весь город. Режиссером станет Александр Богуславский, продюсерами выступают Дмитрий Пристансков, Михаэль Шлихт, Павел Косов. Партнер проета – МТС Медиа, а дистрибьютор – «Атмосфера кино».

Кинокомпания «Наше кино» рассказала сразу о трех проектах. Первым из них стала уже известная по прошлым питчингам фантастическая комедия ЖДУН, которая выйдет в прокат в следующем году. Главные роли исполнили Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Маргарита Силаева, Владислав Ветров, Никита Тарасов. Режиссером выступил Дмитрий Суворов, продюсером – Максим Рогальский. Съемки проекта завершены.

В сказочной комедии СИВКА-БУРКА Иван получает от незнакомца в благодарность за спасение говорящего чудо-коня. Вместе они отправляются к царскому дворцу, чтобы добраться до окна светлицы в башне Царевны Любавы, в которую тайно влюблен Иван, снять с ее руки перстень и взять ее замуж. Но у Боярина Голована свои планы на этот счет. В запланированном касте заявлены Ангелина Стречина, Павел Табаков, Роман Мадянов, Николай Наумов и Евгений Кулик. Конь будет сделан на графике в фотореалистичном ключе. Сейчас идет подготовительный период.

Третий проект «Нашего кино» – приключенческая комедия СОКРОВИЩА ГНОМОВ. В центре повествования окажется неудачливый коммерсант, который идет на мошенничество, чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса – вписывает себя в завещание одинокого старика. Однако вместе с домом и участком Рома наследует и четырех живых гномов. Они обладают способностью находить клады, которые можно тратить лишь на добрые дела. Главный герой мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого Роме хватило бы на всю оставшуюся жизнь. Режиссером картины выступает Александр Бабаев (ТАЙНЫЙ САНТА), а генеральными продюсерами – Василий Ровенский и Максим Рогальский. Главные роли в проекте исполняют Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Михаил Орлов и Андрей Свиридов. Референсами называют фильмы КРОЛИК ПИТЕР, ЧЕБУРАШКА, ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА. СОКРОВИЩА ГНОМОВ уже сняты и выйдут в кинотеатральный прокат 1 июня 2025 года.

«ПЕНЗФИЛЬММАШ» представила приключенческий военно-исторический фильм ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЛЕТО. В 1941-м году тринадцатилетняя Василина, дочь легендарного комдива, попадает в детский лагерь «Артек», сближается с другими детьми и впервые влюбляется. Но в прекрасное лето на море врывается война, и Вася попадает в самую длинную артековскую смену – поезд, спасающий детей от словно догоняющего их фронта, путешествие, которое будет длиться 1301 день. Вожатые превращают это путешествие в игру, главной ставкой в которой становятся жизни 300 детей, и они тоже внесут свой маленький, но важный вклад в Победу. Референсы – ПРАВЕДНИК, ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ. Одну из главных ролей исполнит Виктор Добронравов. Режиссерское кресло займет Максим Беспалый, продюсер – Ольга Слабова. Дистрибьютором выступит «Централ Партнершип». Бюджет составит 375 млн рублей.

Также «ПЕНЗФИЛЬММАШ» заявила комедию КОМАРОВО, еще один проект о детском лагере. По сюжету молодой чиновник Андрей, чтобы не потерять работу, должен подставить руководителя детского лагеря «Комарик» для открытия на его месте яхт-клуба. Но директор и дети готовы на все, чтобы спасти любимое Комарово. Главные роли исполнят Вячеслав Чепурченко, Александр Робак, Никита Тарасов. Режиссер – Михаил Шулаев, продюсер – Андрей Дмитриев. Партнером выступит Premier, прокатчиком «Централ Партнершип». Бюджет – 130 млн рублей.

«Продюсерский Центр «Хорошо Продакшн» участвует в конкурсе с приключенческим фильмом БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ по одноименному рассказу Александра Куприна. В центре повествования – юный гимнаст Сережа, который путешествует по черноморскому побережью вместе с хромым шарманщиком Лодыжкиным, бывшим знаменитым циркачом, и пуделем Арто. Однажды после представления на богатой вилле маленький капризный сын хозяйки захотел купить дрессированную собаку у бродячих артистов, но они наотрез отказались. Этой же ночью дворник обманом выкрал Арто и доставил на виллу. Недолго думая, Сережа решает во что бы то не стало вернуть собаку и решается на опасное приключение. Режиссером картины выступит Александр Галибин, продюсером – Наталья Иванова. Бюджет проекта – 112 млн рублей.

В третьей части франшизы о школьном хулигане ИВАН СЕМЕНОВ. ПОЛНЫЙ КАЯК! (Компания «Проспект Мира») главный герой из беспредельщика становится «сыном маминой подруги», от которого отворачиваются его друзья и возлюбленная. К тому же они нашли себе нового лидера – Олега, лучшего сноукаякера Перми. И теперь Ивану необходимо победить чемпиона по сноукаякингу не только в спортивных соревнованиях, но и в борьбе за своих лучших друзей и любимую Танечку. Роль Олега в картине исполнит Леон Кемстач, а в дримкасте на партию его мамы-тренера – Юлия Снигирь, Светлана Ходченкова и Виктория Исакова. Режиссером и продюсером картины вновь выступит Антон Богданов. Бюджет – 100 млн рублей.

«Сан Рэй Пикчерз» заявила приключенческий фильм ВРЕМЯ СЛАВЫ. Лента рассказывает о компании керченских подростков, которые в поисках клада времен гражданской войны обнаруживают не только само богатство, но и забытую могилу бойцов. Защищая останки солдат от алчных черных археологов, они вступают с ними в неравную схватку – правда, на выручку им приходят друзья и павшие воины. Режиссером станет Егор Климович, продюсер – Алексей Блажнов. Съемки должны начаться 12 сентября и продлиться до конца октября. Релиз запланирован на май 2025 года.

В центре повествования драмеди СКЕЙТ («Свободное кино») – строгая учительница физики, которая пытается отговорить сына–подростка от ухода из школы и карьеры профессионального скейтера. Женщина заключает с ним спор, что если выступит на крупных скейт–соревнованиях, то он останется в школе. Под руководством своего ученика-двоечника она учится кататься, не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию. Роль мамы исполнит Анна Уколова. Главным референсом стали недавние ХОККЕЙНЫЕ ПАПЫ. Бюджет проекта составит 100 млн рублей.

Действие продолжения истории о детском лагере ЛЕГЕНДЫ ОРЛЕНКА 2. ЗОВ ИЗ ГЛУБИНЫ («Центр визуальных искусств») будет разворачиваться спустя пять лет после событий первого фильма. «Орленок» вновь оказывается в опасности, а темная владычица Эль, став сильнее, угрожает погрузить мир во тьму. Объединившись, хранители легенд должны освободить угодивших в ловушку Эль друзей и найти волшебную гитару, способную изгнать зло. Режиссером станет Дарья Беднарская, продюсером – Лариса Преториус. В дримкасте – Софья Грузенко, Алена Долголенко, Артур Котельников, Елизавета Арзамасова, Станислав Бондаренко, Анастасия Красовская и Ксения Петруничева. Прокатчиком выступит «Наше кино».

«Студия РоЕл» запросила средства на производство школьной драмы ЧУЖОЙ ЗВОНОК. По сюжету галерейный куратор и в прошлом неудавшаяся художница Наташа возвращается в Москву по работе, чтобы сбежать от семейных проблем. На выставке она встречает свою первую любовь, одноклассника Игоря, которого предала двадцать лет назад. Искренностью и интонацией фильм будет похож на картины РОЗЫГРЫШ и ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. Режиссером станет Светлана Белкина. Продюсеры – Алексей Земский, Никита Ватулин-Тарасенко. Информационным партнером выступит НТВ. Прокатчик – «Централ Партнершип».

«Тайга Пикчерс» представила семейную комедию МОЛОДАЯ БАБУШКА, рассказывающую о преуспевающем дизайнере, чей показ оказывается сорван тремя внуками, которых она не видела много лет. Но героиня придумывает, как завоевать доверие потенциального инвестора и обернуть в свою пользу наличие сорванцов, «врученных» ей на две недели. В дримкасте на главную роль – Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь. Референсы – комедия ЗА БОРТОМ и сериал «Жена олигарха». Режиссером выступит Александр Данилов, продюсерами – Радислав Близнюк, Лев Карасев. Бюджет составит 125 млн рублей.

Исторический фильм ЮНЫЙ КНЯЗЬ (Компания «ТЕМА») рассказывает о жизни великого князя Александра Невского когда тот был просто маленьким мальчиком Шуруней. Режиссером выступает Михаил Расходников, а продюсерами – Ольга Акатьева, Анна Митина и Анастасия Акопян.

Приключенческое фэнтези БАБА ЯГА. СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД («Фреш-Фильм») – это сиквел картины 2023 года с Людмилой Артемьевой. По сюжету в канун Нового Года мальчик Юра вместе со своим отцом приходит на праздничную ярмарку, где участвует в состязании и невольно освобождает из долгого заточения Снежную Королеву. Вернувшись в современный мир, она решает не только отомстить заклятому другу – Деду Морозу, лишившему её свободы тысячу лет назад, но придумывает коварный план – заморозить весь мир. Для этой цели она похищает мальчика и увозит его в своё ледяное королевство. Чтобы помешать ее козням и спасти не только Юру, но и всю планету, Деду Морозу понадобится помощь Бабы Яги, Ивана Царевича, Марьи-искусницы и других магических существ. Главные роли в картине исполнили Людмила Артемьева, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк, Артем Ткаченко, Роман Постовалов, Сергей Никоненко. Режиссеры – Карен Захаров и Армен Ананикян, продюсеры – Армен Ананикян, Максим Рогальский, Ара Оганесян. Фильм практически снят, остался один съемочный день. Бюджет производства 325 млн рублей. Стоимость рекламной кампании – 120 млн рублей. «Наше кино» выпустит картину 26 декабря.

«СТУДИЯ КУБ» представила приключенческое фэнтези НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ. В центре повествования – необычная девочка Варя и отправленный в Петербург на перевоспитание мажор Петя, которые случайно потревожили портал между мирами, спрятанный в старой городской квартире. Коснувшись древней магии, Петя начинает обращаться в нечисть. Чтобы спасти его душу, а заодно и весь город, героям придется столкнуться со злом и сделать самый важный выбор в жизни. Режиссер – Кирилл Кузин, продюсер – Инна Дунаева. В дримкасте – Юра Борисов, Светлана Ходченкова.

Блок проектов, претендующих на дофинансирование, открыла приключенческая комедия КОСМИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ от компании «Смешарики». Первый игровой проект студии из вселенной СМЕШАРИКОВ по сценарию Сергея Лукьяненко совмещает игровой и анимационный форматы. Режиссерами выступают Андрей Мармонтов и Илья Максимов. Продюсеры – Юлия Николаева, Илья Попов.

Киностудия им. М. Горького вновь представила комедию ПИСЬМО ДЕДУ МОРОЗУ с Наталией Орейро в одной из ролей. Лента расскажет историю 40-летнего мужчины, у которого неожиданно сбылись детские мечты. В фильме снимались Антон Филипенко, Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Эвелина Блёданс. Режиссером выступил Кирилл Кузин, продюсерами – Юлиана Слащева, Лика Бланк, Асмик Мовсисян. Релиз запланирован на ноябрь 2025 года.

Компания «Карго» запросила дополнительные средства на завершение приключенческого фантастического фильма СТАЛЬНОЕ СЕРДЦЕ. По сюжету картины, в давние времена Соловью-Разбойнику удалось хитростью победить Илью Муромца – разбойник не только переписал историю, присвоив себе все подвиги и славу богатыря, но и благодаря эликсиру бессмертия дожил до наших дней. Теперь же Соловей хочет оживить темного бога Велеса, которому тогда продал душу. Отцу семейства Киселевых удается найти тело Муромца во льдах подводной пещеры и вернуть его к жизни при помощи собственной разработки – стального сердца. Режиссер и продюсер – Карен Оганисян, сопродюсер – Полина Иванова. Бюджет вырос до 497 млн рублей. Съемки картины завершены. «Атмосфера кино» выпустит проект 22 мая 2025 года.

Исторический военно-семейный фильм КАРУЗО («Мирфильм») повествует мальчике и его собаке в блокадном Ленинграде, которые отправились на смертельную опасность, чтобы добывать еду для семьи и для жителей всего дома. В актерском составе – Светлана Иванова, Марк-Малик Мурашкин, Александр Балуев, Иван Колесников, Мария Абрамова, Константин Адаев. Режиссером выступает Иван Харатьян, продюсером – Рафаел Минасбекян. Съемки картины завершены. Бюджет составил 160 млн рублей. Релиз запланирован к 9 мая 2025 года.

Кинокомпания «Марс Медиа» вновь рассказала о приключенческом фэнтези РУСЛАН И ЛЮДМИЛА – новом прочтении знаменитого произведения Александра Пушкина. Главные роли исполнят Рузиль Минекаев и Алена Долголенко. Режиссером станет Егор Чичканов. Продюсеры – Рубен Дишдишян, Юлия Иванова, Арам Мовсесян. Проект находится в активной подготовке, съемки запланированы на следующий год. «Централ Партнершип» выпустит картину в 2027 году.

В рамках питчинга «Смарт Фильм» запросила финансирование на приключенческий семейный фильм МОЙ ДИКИЙ ДРУГ Анны Курбатовой, который сейчас идет в прокате. В следующем году будет сниматься сиквел картины.

Заключительные два проекта защиты представил «Централ Партнершип». О первом из них – семейной сказке МОРОЗКО – рассказывалось впервые. В новом прочтении известной истории Настя и Марфа – не сводные сестры, а лучшие подруги. Справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не идет снег. Девушкам удается преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести любовь. В касте заявлены Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Артем Быстров. Референсами называют фильмы ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, КОНЕК-ГОРБУНОК. Режиссером станет Эдуард Бордуков, продюсерами – Вадим Верещагин, Владимир Маслов. Съемки запланированы на середину октября.

Комедийная драма МОЯ СОБАКА – КОСМОНАВТ, в свою очередь, претендует на дофинансирование. Действие фильма разворачивается в 1960 году в закрытом городе возле космодрома Байконур. Сын военного спасает ласковую дворняжку, однако его отец запрещает ему держать животное доме и отвозит Белку в тренировочный лагерь космодрома, чтобы та готовилась к опасному полету в космос. Мальчик, в свою очередь, всеми силами мечтает спасти любимую собаку. В фильме будут сниматься Кирилл Зайцев, Ольга Лерман, Павел Ворожцов, Даниил Воробьев. В числе референсов называются ХАТИКО, ПАЛЬМА и БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО. Режиссером станет Михаил Морсков (ВОЛШЕБНИК). Продюсеры – Вадим Верещагин, Владимир Маслов. Съемки начнутся через неделю.