ФПРК представил образовательную платформу Кинолаборатории полного цикла

На данный момент она содержит 17 лекций

6 апреля в московском Центре «Зотов» Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) презентовал образовательную онлайн-платформу Кинолаборатории полного цикла.

На данный момент она содержит 17 лекций, прочитанных в рамках первого этапа кинолаборатории, однако материалы будут дополняться в ходе дальнейшей программы: второй этап кинолаборатории стартует уже в мае и пройдет до конца года во всех восьми федеральных округах РФ. Итогом станет разработка 160 проектов и публичная презентация 20 лучших трейлеров будущих документальных фильмов.

Спикерами первого этапа Кинолаборатории выступили: режиссеры Владимир Головнев, Ангелина Ашман, Юлия Киселева, операторы Ирина Шаталова и Юлия Галочкина, звукорежиссер Никита Ганькин, режиссер монтажа Константин Ларионов, продюсер и режиссер Евгений Кудельников, культуролог Вадим Михайлин, сценарист Александр Гоноровский, киновед Всеволод Коршунов.

Фото: Мария Козлова / ФПРК