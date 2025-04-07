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ФПРК представил образовательную платформу Кинолаборатории полного цикла

Автор: БК

7 апреля 2025

На данный момент она содержит 17 лекций

6 апреля в московском Центре «Зотов» Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России (ФПРК) презентовал образовательную онлайн-платформу Кинолаборатории полного цикла.

На данный момент она содержит 17 лекций, прочитанных в рамках первого этапа кинолаборатории, однако материалы будут дополняться в ходе дальнейшей программы: второй этап кинолаборатории стартует уже в мае и пройдет до конца года во всех восьми федеральных округах РФ. Итогом станет разработка 160 проектов и публичная презентация 20 лучших трейлеров будущих документальных фильмов. 

Спикерами первого этапа Кинолаборатории выступили: режиссеры Владимир Головнев, Ангелина Ашман, Юлия Киселева, операторы Ирина Шаталова и Юлия Галочкина, звукорежиссер Никита Ганькин, режиссер монтажа Константин Ларионов, продюсер и режиссер Евгений Кудельников, культуролог Вадим Михайлин, сценарист Александр Гоноровский, киновед Всеволод Коршунов.

Фото: Мария Козлова / ФПРК

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